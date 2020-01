Ilona z Rolnik szuka żony zdradziła, jak Adrian radzi sobie z jazdą konno! Rolnik się obrazi za te słowa?

Ilona z "Rolnik szuka żony" w świątecznym odcinku przyznała, że bardzo często widuje się z Adrianem. Na zmianę odwiedzają się, kiedy czas na to pozwala. Teraz jednak uczestniczka pochwaliła się w sieci zdjęciem bez partnera. To oznacza, że samotnie spędza ten weekend? Jeden z Internautów wprost zapytał dlaczego Ilona samotnie wybrała się na przejażdżkę konno. Nie uwierzycie, że co odpowiedziała!

Ilona podsumowała umiejętności jeździeckie Adriana!

Ilona pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z zimowej przejażdżki konno. Kandydatka Adriana po raz kolejny przyznała, że uwielbia konie i jest to jej wielka pasja:

Uwielbiam! ❄🏇❄🏇❄🏇❄- napisała Ilona na Instagramie.

Pod zdjęciem jeden z obserwatorów zainteresował się, dlaczego kobiecie nie towarzyszy jej partner:

Ale masz piękne widoki!! A gdzie twój książę 🤴?? 😁 😁 - zapytał jeden z Internautów.

Na odpowiedź Ilony nie trzeba było długo czekać. Uczestniczka programu bardzo chętnie odpisuje fanom i widać, że ich wsparcie jest dla niej ważne. Tym razem wprost przyznała, że umiejętności jeździeckie Adriana nie są jeszcze na tyle dobre, aby mógł towarzyszyć jej podczas dłuższej jazdy:

oj tak 😍 a Książę jeszcze musi się podszkolić żeby ze mna jeździć 😉

Ciekawe, co na to Adrian? Rolnik często komentuje wpisy swojej partnerki, ale tym razem z jego strony jest cisza. Czyżby te słowa trochę go dotknęły?

Ilona i Adrian teraz razem dzielą pasję do koni.

AKPA

Już w programie Ilona podczas randki z Adrianem uczyła go jazdy konno!