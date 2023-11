Niedawno pisaliśmy o tym, że Ilona i Adrian są kolejną parą, która po zakończeniu nagrań do 6. edycji "Rolnik szuka żony" nadal jest razem. Ten fakt potwierdziła sama Ilona, publikując wspólne romantyczne zdjęcia. Teraz kandydatka Adriana znów zdradziła pewne informacje, tym razem dotyczące bezpośrednio produkcji "Rolnika". Zobaczcie, co napisała w mediach społecznościowych!

Czy sceny w programie "Rolnik szuka żony" są reżyserowane?

Ilona z "Rolnika" opublikowała na Instagramie romantyczne zdjęcie z randki z Adrianem. Para wybrała się na przejażdżkę konno, aby obejrzeć zachód słońca. W opisie napisała:

Odcinek 10 R ???? "od kuuchniii" ???????????? #rolnikszukazony6 #zachodslonca #koniki - czytamy na Instagramie Ilony.

Urocze, romantyczne zdjęcie zachęciło jednego z Internautów do zadania bardzo bezpośredniego pytania dotyczącego produkcji programu "Rolnik szuka żony":

A jak to jest, oni kazali Wam się jakoś odpowiednio ustawić, stworzyć jakiś "scenariusz " ? :) - zapytał jeden z fanów programu.

Na odpowiedź Ilony nie trzeba było długo czekać. Kandydatka Adriana szczerze przyznała, że sami decydowali, jak spędzają czas, a obok towarzyszyły im kamery, które kręciły każdy moment:

Nikt nam nic nie kazał ???? Po prostu pokazałam Adrianowi swój świat, a kamery starały się złapać najciekawsze momenty - przyznała Ilona z "Rolnik szuka żony".

Teraz jest już jasne, że nikt nie podpowiada uczestnikom, jak mają się zachowywać, a to co widzimy w programie to prawdziwe życie na wsi i odpowiedni montaż.

Fani "Rolnik szuka żony" kibicują Ilonie i Adrianowi

Pod romantycznym zdjęciem prazy pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Widać, że widzowie "Rolnika" kibicują parze i trzymają kciuki, aby im się udało i być może w kolejnej edycji zobaczymy relacje z ich ślubu:

Powodzenia z Adrianem życzę. Tworzycie fajną parę. ???? Dużo miłości, od początku uważałam że Ty jesteś najlepsza kandydatka ???? Dowód na to że wystarczy być sobą, nawet będąc ”szarą myszką”, a przeznaczenie i tak nas dopadnie ????

Zobaczcie ich wspólne zdjęcie!

