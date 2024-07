W sobotę odbył się wielki finał siódmej edycji Mam Talent. Show przyciągnęło przed telewizory miliony widzów, którzy zdecydowali jednogłośnie, że główna nagroda powinna powędrować do młodziutkiego wokalisty. Przypomnijmy: Adrian Makar wygrał siódmą edycję Mam Talent!

15-letni Adrian Makar pojawił się też w Dzień Dobry TVN, aby opowiedzieć o wrażeniach po zwycięstwie w dużym telewizyjnym show. Towarzyszył mu jego wychowawca z Domu Dziecka w Dubience, a chłopiec nie ukrywał, że jeszcze ciężko mu uwierzyć w to, co się stało. Adrian zdradził również, że główną wygraną czyli 300 tysięcy złotych zamierza przeznaczyć na pomoc swojej siostrze. Marzy też o nagraniu płyty.



Jeszcze w ogóle nie mogę w to uwierzyć. Gardło mnie trochę boli, ale to z radości. Wspierali mnie znajomi, siostra, wychowawcy, wszyscy tak naprawdę. Jeśli chodzi o wygraną to chcę pomóc siostrze Natalii, ona ma 18 lat - w razie gdyby czegoś jej zabrakło, chciałbym ją po prostu wspierać. Moim marzeniem jest nagrać płytę - zdradził Adrian.