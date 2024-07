1 z 12

Fani polskiego "Mam Talent" z pewnością pamiętają Macieja Kozłowskiego, który w programie występował pod pseudonimem Alex. Samozwańczy wokalista pojawił się w aż dwóch edycjach show, próbując przekonać do siebie jurorów i publiczność, niestety bezskutecznie. Przedstawiał się tam jako mężczyzna, choć już wtedy można było zauważyć pociąg do kosmetyków i mocno scenicznego makijażu. Wówczas tłumaczył to inspiracją stylem Madoxa i Michała Szpaka.

Ostatecznie Alex postanowił zmienić płeć i w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przeszedł ogromną metamorfozę. Nie tylko przefarbował włosy na blond i zaczął ubierać damskie ubrania, ale może też pochwalić się już biustem wskutek długiej terapii hormonalnej. Na swoim Facebooku nie poinformował wprawdzie o całkowitej zmianie płci obejmującej też narządy płciowe, ale domyślamy się, że to następny krok w jego przemianie, szczególnie, że w filmach edukujących społeczeństwo w kwestii transseksualizmu mówi o sobie w rodzaju żeńskim.

Obecnie przedstawia się jako Alexandra Karina i mieszka w Malborku, gdzie spotyka się często z przejawami nietolerancji. Jego idolami są Madox, Michał Szpak i Dżaga, których wizerunek jest mocno kobiecy, choć żaden z nich nie deklaruje się jako transseksualista.

Zobaczcie przemianę Alexa: