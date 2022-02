Adele jest w ciaży?! To dlatego odwołała ostatnie koncerty w Las Vegas? 

Adele wróciła i zrobiła to w wielkim stylu! Niedawno artystka zapowiedziała swój nowy album, który będzie miał swoją premierę już w listopadzie. Gwiazda wraca po 6 latach przerwy, która była dla niej prawdziwą rewolucją przede wszystkim w życiu prywatnym. Teraz Adele pojawiła się okładkach brytyjskiego i amerykańskiego Vogue’a i przerwała milczenie nie tylko na temat swojego rozwodu i nowego związku z Richem Paulem, ale również spektakularnej metamorfozy i utraty 45 kilogramów. Te zdjęcia trzeba zobaczyć! Wielki powrót Adele! Artystka zachwyca na okładkach Vogue'a Adele na okładce brytyjskiego Vogue’a zachwyciła w zjawiskowej żółtej sukni od Vivienne Westwood. Zdjęcie okładki, które opublikowała na swoim instagramowym profilu, w zaledwie godzinę zdobyło 2,5 miliona polubień. To zaskakujący wynik, tak samo, jak zaskakujący i spektakularny jest powrót Adele. Artystka w wywiadzie dla magazynu Vogue ujawniła, że jest uzależniona od ćwiczeń i zdradziła, że ostatecznie udało jej się schudnąć 45 kilogramów. To z powodu mojego niepokoju. Ćwicząc, po prostu czułam się lepiej. (…) Nigdy nie chodziło o utratę wagi, zawsze chodziło o to, by stać się silną i dać sobie tyle czasu każdego dnia bez telefonu. Bardzo się od tego uzależniłem. Ćwiczę dwa lub trzy razy dziennie - wyznała szczerze Adele. 33-letnia piosenkarka po raz pierwszy opowiedziała też o gorącym romansie z Richem Paulem, 39-letnim agentem sportowym, który zajmuje się karierą największych gwiazd NBA. Piosenkarka po raz pierwszy tak szczerze opowiedziała też o rozstaniu z mężem Simonem Koneckim. Jak wiadomo para zakończyła swoje małżeństwo w 2019 roku i mają syna Angelo. W Vogue'u Adele mówi wprost, że to ona „zostawiła” męża i zrobiła...