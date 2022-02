Rihanna pochwaliła się zdjęciami ciążowego brzuszka! 

Czyżby rodzina Sławomira i Kajry wkrótce miała się powiększyć?! Chociaż nic wcześniej nie było o tym wiadomo, teraz gwiazda pokazała się z dużym ciążowym brzuszkiem! Kajra wygląda przepięknie, a fani składają parze pierwsze gratulacje! Jednak niektórzy internauci nabrali pewnych podejrzeń, czy to przypadkiem nie jest jakiś żart. Sprawdźcie szczegóły i zobaczcie najnowsze fotki Kajry! Zobacz także: Sławomir już tak nie wygląda! Fani przecierają oczy! Koniec pewnej epoki? Sławomir i Kajra spodziewają się dziecka? Sławomir i Kajra to jedno z najpopularniejszych małżeństw w polskim show biznesie! Para nie rozstaje się ze sobą nawet na krok - razem koncertują i widać, że ich miłość jest naprawdę ogromna. Na ślubnym kobiercu stanęli w 2011 roku, a pięć lat później na świat przyszedł ich synek Kordian. Małżeństwo bardzo chroni prywatności swojego dziecka - nie pokazuje jego zdjęć w sieci i raczej rzadko komentuje swoje osobiste sprawy. Ale tym razem na instagramowym profilu Kajry pojawiło się zdjęcie, które nieźle zaskoczyło fanów! Żona Sławomira pochwaliła się dużym ciążowym brzuszkiem! Gwiazda zamieściła na Instagramie kilka zdjęć z sesji zdjęciowej, na których możemy podziwiać jej ciążowe kształty. Pod postem oczywiście pojawiło się mnóstwo gratulacji. - Naprawdę? Gratulacje!!! - No i pięknie 😍 - Gratulacje dla Kaja i Sławomir 😍😍😍 - Ale numer !!! Gratulacje dla Was ❤️❤️❤️❤️❤️ - piszą fani. Ale niektórzy obserwatorzy gwiazdy nabrali pewnych podejrzeń. Sławomir i Kajra właśnie nagrywają nowy teledysk. Internauci połączyli fakty i twierdzą, że jest to jedynie sztuczny brzuszek, który Kajra założyła na potrzeby nowego klipu. Zauważyli również, że na...