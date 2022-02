Rihanna po raz pierwszy pokazała ciążowy brzuszek na ściance

Jennifer Lopez skończyła wlaśnie 46 lat. Wokalistka pojawiła się na urodzinowej imprezie w Nowym Jorku, gdzie zaskoczyła wszystkich swoją prześwitującą kreację, odsłaniającą wszystkie jej największe atuty . Stylizację piosenkarki na swoim Instagramie skomentowała Kim Kardashian. Wydawać by się mogło, że celebrytka nie lubi Jennifer, bo tylko ona może rywalizować z nią o tytuł najpiękniejszej pupy na świecie. N ic bardziej mylnego! Gwiazda jest zachwycona Lopez, która od lat jest jej idolką! Przedwczorajsza stylizacja zaś bardzo spodobała się Kim: Jak ona seksownie wygląda! Jest moją idolką od lat! - napisała Czy to właśnie Jennifer Lopez jest inspiracją Kim Kardashian? Patrząc na niektóre jej kreacje, jak np. te z MET Gala 2015, nie mamy wątpliwości. A waszym zdaniem, która wygrywa pojedynek na odsłonięte pupy? Zobacz: Brzuszek ciążowy Kim Kardashian jest już bardzo widoczny ZDJĘCIA Damn!!!!! How hot does @jlo look!!!!! She will forever be my idol!!!! #BodyGoals 😍👅💦 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Kim Kardashian West (@kimkardashian) 26 Lip, 2015 o 12:23 PDT Kim Kardashian na Met Gala 2015: Jennifer Lopez na Met Gala 2015: