Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wbija szpilę pozostałym uczestnikom! Nie uwierzycie, co napisał

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował w sieci nowy wpis, pod którym znów rozpętała się prawdziwa burza. Internauci zaatakowali męża Joasi, który bronił się wrzucając nowe komentarze. Niestety, odpowiadając na zarzuty internautów Adam chyba wbił szpilę pozostałym uczestnikom "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zresztą zobaczcie to sami...

Adam z ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzbudzał największe emocje wsród fanów programu. Uczestniku show poślubił Joannę, jednak ich związek nie przetrwał, a Adam zerwał kontakt z żoną.

Jak już wiemy, dziś były uczestnik programu jest szczęśliwy u boku tajemniczej brunetki, która jakiś czas temu urodziła ich wspólne dziecko. Niestety, gdy Adam pochwalił się radosną informacją wylała się na niego fala hejtu.

Teraz były uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował nowy wpis, a w sieci znów zawrzało! Adam pokazał zrzut ekranu jednego z portali, w którym pojawił się nowy artykuł o nim i Joannie. Portal Pudelek.pl cytował naszą rozmowę z Joanną, która opowiadała w Party.pl jak się poczuła, kiedy dowiedziała się, że Adam marzył o młodszej kobiecie.

Pod wpisem znów zaroiło się od komentarzy. Części internautów nie spodobało się, że Adam publikuje infomacje o tym, że stał się bohaterem mediów. I dali temu ostry wyraz:

- Adam chce być celebryta Ale niestety zwolenników nie masz i nie będziesz miał...!!!dam chce być celebryta Ale niestety zwolenników nie masz i nie będziesz miał...!!!

- Chciales byc gwiazda to jestes. Proste! :) tylko szkoda ze w taki prostacki sposób

- A po co teraz to wrzucasz?? Żeby było gadane. Hipokryzja. (pisownia oryg.)