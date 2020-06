Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o związku: "Myślałam, że eksperci się pomylili, jest jak wygrana na loterii!"

Poznali się… w dniu ślubu. Odważnie? I to jak! Ale dzięki programowi „Ślub od pierwszego wejrzenia” tworzą dziś szczęśliwą rodzinę. W ich ślady chcą iść inni single.

W show TVN 7 bierze udział sześcioro singli, których psychologowie na podstawie m.in. testów psychologicznych i doświadczeń życiowych łączą w pary. Przyszli małżonkowie po raz pierwszy spotykają się… w urzędzie stanu cywilnego.

Oliwia i Łukasz wzięli ślub półtora roku temu. 26 maja na świecie pojawił się ich syn Franek.

Śladem Kuchtów chce podążać coraz więcej młodych ludzi. Dowód? Do kolejnej, piątej edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia” wpłynęło już 6 tys. zgłoszeń! A nabór nadal trwa.

Edycja, w której wystąpili Kuchtowie, była niekwestionowanym hitem ramówki TVN 7. Każdy odcinek oglądało średnio 823 tys. osób. Poprzednie (stacja zadebiutowała z show opartym na duńskim formacie jesienią 2016 roku) także cieszyły się sympatią widzów. Emocje są tu cały czas, większe nawet po ślubie, bo po wyjściu z USC małżeństwo ma miesiąc na poznanie się i decyzję, czy bierze rozwód, czy chce pozostać razem. Do tej pory z 12 par wszystkich edycji show udało się to połowie uczestników.

– Jako eksperci dobieramy pary tak, by ryzyko rozstania było jak najmniejsze. Bierzemy pod uwagę cechy charakteru, upodobania, oczekiwania względem siebie wspólnego życia i związku. Dajemy im podstawę, ale tylko od nich zależy, czy zbudują na niej trwałą relację — mówi „Party” ekspertka programu, psycholog Magdalena Chorzewska.

Oliwii i Łukaszowi ta trudna sztuka się udała. Jak?

– Udział w eksperymencie to obciążające doświadczenie i wsparcie rodziny jest kluczową kwestią. W chwilach zwątpienia to bliscy motywowali nas, żebyśmy się nie poddawali i walczyli o nasz związek – mówi Łukasz.

Oboje z żoną nie ukrywają, że w ich przypadku ważną rolę odegrał także wygląd.

– Na początku myślałam, że eksperci się pomylili i że Łukasz jest typowym łamaczem damskich serc. Wspólne życie pokazało, że to wrażliwy i kochający facet, a w dodatku świetny kucharz. Jest jak wygrana na loterii, w której nie brałam udziału – śmieje się Oliwia.

– Od początku była między nami chemia. Zobaczyłem piękną kobietę i wiedziałem, że będzie dobrze. Potem przekonałem się, że jest też wspaniałą osobą: czułą, troskliwą, która jak lwica walczy, by między nami nie było żadnych niedomówień – wspomina Łukasz.

Przez półtora roku wspólnego życia Kuchtowie musieli podjąć wiele ważnych decyzji, które nie zawsze pozytywnie odbijały się na ich małżeństwie. Oliwia przeprowadziła się z ukochanego Gdańska do Katowic, rodzinnego miasta Łukasza.

– Zostawiłam w Trójmieście moich przyjaciół, dotychczasowe życie. Bałam się, że na Śląsku będę sama, ale rodzina i przyjaciele Łukasza mi na to nie pozwolili. Kluczem do naszej relacji okazały się też długie rozmowy. Wytłumaczenie drugiej osobie, co nami kieruje, powiedzenie o swoich obawach, lękach nieraz trwało całą noc – wspomina Oliwia.