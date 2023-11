Ma tylko 19 lat, a jego kariera nabiera olbrzymiego przyspieszenia. Jeszcze nie zakończył się program "Dance, Dance, Dance", gdzie Adam Zdrójkowski jest jedną z największych gwiazd, a już dostał kolejną propozycje. Młody aktor "Rodzinki.pl" wystąpi w programie "Ameryka Express". Jak ustaliło "Party", Adamowi będzie towarzyszył jego ojciec Dariusz. To będzie jego pierwsze dłuższe rozstanie z jego dziewczyną Wiktorią Gąsiewską. Czy Wiktoria jest niezadowolona, że Adam nie zabierze ją w podróż?

Wiktoria nie ma do Adama żalu. Brała także pod uwagę wyjazd, ale ostatnio jej grafik zawodowy pęka w szwach. Będzie więc trzymała kciuki za swojego chłopaka w Polsce - mówi "Party" koleżanka Wiktorii.

Narodziny gwiazdy

Adam Zdrójkowski jest jednym z głównych faworytów do zwycięstwa w programie "Dance, Dance, Dance". Razem z Wiktorią Gąsiewską mają szansę dostać się do wielkiego finału. Adam i Wiktoria to obecnie jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Poznali się na planie "Rodzinki.pl", a od niedawna także mieszkają razem. Zdrójkowski znany jest z rodzinnego charakteru.

Na jego występy przychodzi cała rodzina: brat bliźniak Kuba, tata Dariusz oraz mama Edyta. Czy po programie Ameryka Express, ojciec Adama także zostanie celebrytą? Więcej w nowym "Party"

Adam Zdrójkowski z bratem Kubą.

