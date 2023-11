Półfinał programu „Dance dance dance” był pełen emocji i kontrowersji! Po krytycznej ocenie Emila Gankowskiego przez Idę Nowakowską w sieci zawrzało. Ostatecznie para pożegnała się już z programem, a w finałowym odcinku o wygraną zawalczą Patricia i Victoria Kazadi oraz Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. Aktor znany z serialu „Rodzinka.pl” zapytany przez jurorów o różnicę między jego zachowaniem w „Dance dance dance”, a tym które widzieliśmy w „Tańcu z gwiazdami” bez ogródek wyjaśnił na czym ona polega. Zobaczcie, jakimi słowami porównał oba programy!

Adam Zdrójkowski szczerze o "Tańcu z gwiazdami"!

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska znaleźli się w finale tanecznego show. Zdaniem jurorów od początku programu poczynili ogromne postępy. W 7. odcinku programu zatańczyli do piosenki „What about us” Pink. Jako pierwszy oceniał parę Robert Kupisz i zapytał wprost dlaczego w tym programie tańczą o wiele lepiej niż kiedyś w „Tańcu z gwiazdami”. Nie spodziewał się, że Adam Zdrójkowski postanowi tak szczerze odpowiedzieć na to pytanie. Aktor bez ogródek powiedział, że w show TVP 2 atmosfera towarzysząca występom i treningom jest o wiele lepsza, dlatego motywacja też jest zupełnie inna:

Atmosfera i klimat, jaki towarzyszą nam przy każdym odcinku sprawiają, że chce nam się coraz bardziej. A tam z odcinka na odcinek chciało mi się coraz mniej!

Co o występie pary w półfinale sądzili pozostali jurorzy?

Pozostali jurorzy bardzo pozytywnie cenili występ pary w duecie. Ewa Chodakowska podkreśliła:

Przeszliście długą drogę i zrobiliście ogromny progres. Dzisiaj miałaś zupełnie inną ekspresję. Adaś wykazał się profesjonalizmem i ciężką pracą. To było szlachetne, to było wymarzone.

Z kolei Ida Nowakowska, znana z krytycznych i ostrych komentarzy stwierdziła krótko:

Mi się podobało. Ja, ta wredna, prawie się popłakałam. Teraz bardziej świadomie podchodzicie do tańca.

Uważacie, że Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska mają szansę na wygraną w "Dance dance dance"?

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska znaleźli się w finale "Dance dance dance"

Instagram

Adam Zdrójkowski z Wiktorią

Instagram