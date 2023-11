Okazuje się, że... to tylko żart!

- To są śmieszne zabawy z przyjaciółmi. Wielu moich kolegów ma ustawione w mediach społecznościowych związki z kolegami, a koleżanki z koleżankami. To miało pokazać dystans, jaki posiadam na co dzień. Nie ma to nic wspólnego z moją orientacją seksualną - powiedział Adam Zdrójkowski w rozmowie z serwisem plejada.pl.