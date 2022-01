Wiktoria Gąsiewska jest nielubiana w Polsacie po rozstaniu ze Zdrójkowskim? Aktor odpowiedział

Informacja o rozstaniu Adama Zdrójkowskiego i Wiktorii Gąsiewskiej pojawiła się w mediach tuż po finale "Tańca z Gwiazdami". Wówczas paparazzi przyłapali młodą aktorkę z tancerzem Jakubem Lipowskim. Nie byłoby w tym nic poruszającego, gdyby nie fakt, że para trzymała się za ręce. Kolejnego dnia Wiktoria Gąsiewska potwierdziła, że jej związek z Adamem Zdrójkowskim to już przeszłość. Rozstanie tych dwojga budzi w sieci sporo emocji. Aktorka właśnie pokazała, jak aktualnie spędza czas. Na kogo może liczyć w okresie, w którym wszyscy rozprawiają o jej życiu uczuciowym? Zobacz także: Koniec pięknej miłości Zdrójkowskiego i Gąsiewskiej! Zobaczcie, co mówili o związku i zdradzie Wiktoria Gąsiewska może na nich liczyć po rozstaniu z Adamem Zdrójkowskim Rozstanie Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego było dużym zaskoczeniem dla ich fanów. Do tej pory nikt nie podejrzewał, że domysły o kryzysie w ich związku mogą potwierdzić się w taki brutalny sposób. Gdy w mediach pojawiły się zdjęcia aktorki w towarzystwie Jakuba Lipowskiego , w sieci zawrzało. Sam Adam Zdrójkowski zdawał się być tym zdruzgotany, a w rozmowie z Plotek.pl przyznał, że " jest mu wybitnie przykro ". W rozmowie z Party.pl wyznał: Tu nie ma nic więcej do dodania. Chciałbym coś więcej powiedzieć , ale z szacunku do Wiktorii, nie będę… Z kolei Wiktoria Gąsiewska, potwierdzając rozstanie z wieloletnim partnerem przyznała: Myślałam, że nasze sprawy sercowe zostaną sprawą prywatną i przeżyjemy to w spokoju jak dorośli. (...) z Adamem rozstaliśmy się już jakiś czas temu . (...) tylko ja i Adam znamy powód naszego rozstania Fani pary są ciekawi, jak będą toczyć się losy ich ulubieńców już osobno. Wiktoria Gąsiewska właśnie...