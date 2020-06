Netflix: Zagrał Artura Perkowskiego w "W głębi lasu". Kim jest Adam Wietrzyński? Wiek, wzrost, czy ma dziewczynę?

Ma 27 lat i został okrzyknięty jednym z największych przystojniaków w serialu "W głębi lasu". Adam Wietrzyński, bo to o nim mowa, zagrał Artura Perkowskiego w nowym hicie Netflixa. Ta polska produkcja zbiera pozytywne recenzje nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. "W głębi lasu" to polski serial kryminalny, który powstał na podstawie twórczości Harlana Cobena. Akcja rozgrywa się w Polsce, a głównym bohaterem jest warszawski prokurator (w tej roli Grzegorz Damięcki), który stara się rozwiązać sprawę tajemniczego zaginięcia siostry, które miało miejsce 25 lat wcześniej.

Kim jest Adam Wietrzyński czyli Artur Perkowski z "W głębi lasu" na Netflixie?

Adam Wietrzyński wciela się w Artura Perkowskiego, chłopaka który zaginął podczas kolonii. Wszystko wskazuje na to, że chłopak nie żyje, choć jego ciała nigdy nie odnaleziono. Sprawa zaczyna się jednak komplikować, kiedy po 25 latach policja znajduje ciało mężczyzny łudząco podobnego do Artura. Jego rodzina zaprzecza i twierdzi, że to nie jest Artur... Ale czy na pewno tak jest?

Adam Wietrzyński to nowa postać w polskim show-biznesie, i choć możecie go kojarzyć z niewielkich ról w filmach takich jak: "Piłsudski", "Wojenne dziewczyny" czy "Nie zmieniaj tematu", to zagranie w serialu "W głębi lasu" to jego pierwsza większa rola, dzięki której z pewnością zapamiętamy go na dłużej.

Adam Wietrzyński na co dzień mieszka na warszawskiej Pradze. Czy ma dziewczynę? Na Facebooku jego status to "Wolny". Adam Wietrzyński prowadzi swoje konto na Instagramie, ma na razie ok. 1600 obserwujących, jednak ta liczba z dnia na dzień rośnie.

Adam Wietrzyński urodził się 23 lutego 1993 roku, ma 27 lat. Nie wszyscy wiedzą o tym, ale Adam jest również modelem.