Kilka dni temu na Youtubie pojawiły się trzy polskie filmy krótkometrażowe, które z miejsca stały się hitem sieci. Chodzi o części składowe projektu #KINOwSIECI, którego współtwórcami są Ajgor Ignacy, Maciej Dąbrowski (z Dvpy) oraz Natalia Szymaniec i Karolina Pielesiak z kanału Szparagi. Jeżeli jesteś fanem serii "Czarne Lustro" z Netflixa to koniecznie musisz zobaczyć ten projekt!

Youtuberzy stworzyli filmy krótkometrażowe na miarę hitowego "Black Mirror" z Netflixa

Projekt #KINOwSIECI ma za zadanie zwrócić uwagę widzów na profesjonalne, jakościowe produkcje fabularne. Na platformie pojawiły się trzy nowe propozycje od popularnych twórców, które wbiją Was w fotel. Przedstawiają historie ludzi, którymi zawładnęła wysoko rozwinięta technologia. Co może się stać jeżeli przestaniemy nad nią panować?

"Clickbait"

„Clickbait” to historia przedstawiająca życie bezimiennego bohatera, który nie ma sił by żyć i odwagi by umrzeć. Smutne dni szarej codzienności zlewają się w jeden niekończący się autodestrukcyjny ciąg. Topiąc się w nienawiści do samego siebie i żalu do wszechświata, brnie bezkresnym tunelem w dół. Nagle jednak mrok rozświetla tajemnicza reklama na ekranie monitora. Szansa na świeży start. Nowe rozdanie. Czy to może być prawda?! - czytamy w opisie filmu.

Ile będziemy gotowi poświęcić, aby żyć życiem kogoś innego? Oto film produkcji Ajgora Ignacego:

"Odyseja 2010"

Czy wysoko rozwinięta technologia może zawładnąć naszym umysłem? Co jeśli technologia wykreuje nam rzeczywistość pełną fakenewsów oraz obłudy, w które ślepo uwierzymy? Co jeśli postawimy ją wyżej niż nasze realne życie? Do czego nas doprowadzi?

W czasach jakie nastały, ten film wpasowuje się przerażająco dobrze. „Odyseja 2010” to absolutny ukłon w stronę kultury, która mnie wychowała, dzięki której jestem tu gdzie jestem i przez którą mam w głowie to co mam. W głównej mierze jest to ukłon w stronę jednego z moich ulubionych reżyserów - Stanleya Kubricka (...) To właściwie teatralny dramat jednego miejsca. Bardzo klimatycznego i w rzeczywistości niezwykle niepokojącego. To smutny i gorzki obraz upadku, zrezygnowania, poddania się zbyt wygórowanym ambicjom. Technologia jest tu tylko przewodnikiem, a nie inicjatorem wydarzeń. - opisał swój pomysł twórca, Maciek Dąbrowski.

Oto film produkcji Maćka Dąbrowskiego "Wargi":

"Skansen"

W świecie, w którym Rozszerzona Rzeczywistość przejęła władzę nad każdym aspektem życia człowieka, pojawia się bardzo kusząca wizja powrotu do świata pozbawionego technologii. Bohaterowie porzucą inteligentne soczewki i prywatne awatary i przeniosą się do miejsca, które bezpowrotnie zmieni ich życie - czytamy w opisie.

Co się stanie, kiedy uzależniona od social mediów influencerka, żyjąca w świecie filtrów generowanych przez ultranowoczesne soczewki uda się do ośrodka "Skansen", który na pozór miał okazać się wybawieniem? W chwili kiedy technologia przejęła władzę nad całym życiem człowieka, możliwość powrotu do świata offline wydaje się być kuszącą propozycją. "Skansen" miał być ośrodkiem, który całkowicie zminimalizuje użycie technologii. Jak wpłynie na życie bohaterów, który bezmyślnie podpisali regulamin pobytu?

W roli głównej Eliza Rycembel z gościnnym udziałem Red Lipstick Monster. Oto film produkcji Natalii Szymaniec i Karoliny Pielesiak z kanału "Szparagi":

