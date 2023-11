2 z 4

Adam Sztaba i Kora przez kilka lat spotykali się na planie programu "Must Be The Music". Pomiędzy jurorami nie raz dochodziło do spięć podczas oceniania występów uczestników. Jak teraz muzyk wspomina współpracę z Korą?

Wielu ludzi widziało w Niej głównie nieprzejednaną wojowniczkę, a mnie, będąc przez czas jakiś nieco bliżej, udało się dostrzec fascynujące, pozornie wykluczające się sprzeczności. Niezwykłą siłę charakteru połączoną z kruchością. Brak pokory wraz z niekłamaną estymą względem cenionych ludzi. Przekonanie o swojej wyjątkowości wraz z niepewnością co do swoich realnych umiejętności. Oschłość z piękną empatią. Wielowymiarowa, wyjątkowa, odczuwająca, prawdziwa. I wielka szkoda, że przy tych dualizmach ten kadr przybrał nieznośną jednowymiarowość - już się nie zdarzy- napisał na Instagramie.

Pod wpisem pojawiło się zdjęcie jurorów programu "Must Be The Music".