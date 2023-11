Adam Małysz opublikował w sieci oświadczenie w sprawie odważnej sesji Justyny Żyły! Nagie zdjęcia żony Piotra Żyły w magazynie "Playboy" wywołały ogromne emocje. Po kilku miesiącach medialnych przepychanek Justyny i Piotra, żona skoczka zdecydowała się pokazać swoje wdzięki na okładce magazynu dla mężczyzn. Atmosferę podgrzewa fakt, że Justyna i Piotr przechodzą poważny kryzys w swoim małżeństwie... Naga sesja żony skoczka zaskoczyła chyba wszystkich. Ostatnio "Super Express" poprosił o komentarz Adama Małysza, który prywatnie jest kuzynem Justyny- sportowiec przyznał jednak, że nie chce mieszać się w sprawy Piotra Żyły i jego żony, a jego słowa cytowały prawie wszystkie polskie portale. Teraz Małysz wydał mocne oświadczenie w tej sprawie!

Adam Małysz odniósł się do swojego komentarza, który został opublikowany na łamach "Super Expressu". Co miał wówczas powiedzieć o nagiej sesji Justyny Żyły?

Nie będę się wypowiadał na ich temat ani wtrącał się, bo to ich sprawy osobiste. Piotrek jest reprezentantem Polski i moim kolegą, a Justyna jest moją kuzynką. Niech sami rozwiążą to, co jest między nimi. Nie miałem okazji obejrzeć tych zdjęć, ale to raczej sprawa osobista Justyny i nie chcę się wypowiadać, czy to dobrze czy źle- przyznał w rozmowie z "Super Expressem".