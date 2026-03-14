W 4. odcinku show TVN "Mam Talent" na scenie pojawiła się czternastoletnia Marcelina, uczennica ósmej klasy szkoły podstawowej. Było widać tremę, ale wystarczyło kilka pierwszych dźwięków, by napięcie w studiu zamieniło się w czyste skupienie. Nastolatka sięgnęła po "I’m Here" z musicalu "The Color Purple" i od razu zrobiło się jasne, że to jeden z tych momentów, które zostaną w sercach jurorów i widzów na długo. Po tym występie nie mogło być innej decyzji jury, jak użycie Złotego przycisku! O dziwo nie wcisnęła go Agnieszka Chylińśka, ale Marcin Prokop!

Złoty przycisk Marcina Prokopa zaskoczył wszystkich

Po występie Maceliny w "Mam Talent" Marcin Prokop zareagował natychmiast. Złoty przycisk Marcina Prokopa dla Marceliny oznaczał coś więcej niż głośne brawa i poruszenie jury, bo to bezpośredni awans do półfinałów na żywo z pominięciem kolejnego etapu.

Ja mam do musicali bardzo osobisty stosunek, bo moja córka Zofia uwielbia musicale, ciąga mnie po rożnych miejscach po świecie, żebyśmy razem oglądali te spektakle. I powiem Ci, że nie widzę żadnej różnicy pomiędzy tym, jak Ty wykonujesz na scenie taki utwór, a tym jak to robią na Broadwayu. Będę o Ciebie walczył, jak przedsiębiorca o zwrot VATu. A i żeby o Ciebie nie walczyć, bo potem różne rzeczy mogą się zdarzyć to ja już teraz chciałbym żebyś Ty była w finale. - komplementował uczestniczkę Marcin Prokop

W chwili decyzji na scenę spadło złote konfetti, a Marcelina nie kryła wzruszenia. W tym odcinku uwagę zwracała też reakcja Agnieszki Chylińskiej, która w rozmowie z Prokopem przyznała, że gdyby on nie wcisnął przecisku, ona sama by to zrobiła.

Ja to zrobię, ale tak jak Agnieszka mówiła, też by to zrobiła - wyznał Marcin Prokop

Internauci zachwyceni 14-letnią Marceliną w "Mam Talent"

Głos 14-letniej Marceliny nie tylko na jurorach zrobił tak ogromne wrażenie, bo internauci piszą wprost, że uczestniczka ma szansę na finał "Mam Talent". W sieci pojawiła się lawina komentarzy z komplementami pod adresem nastolatki i jej wyjątkowego głosu:

Czysto zaśpiewane i bardzo profesjonalnie. To był zdecydowny i dobry ruch Marcina! Widać było i czuć, że stres przegrał a wygrał talent

Marcelina do finału

Awans dzięki złotemu przyciskowi jest w „Mam Talent!” specjalną przepustką, która potrafi całkowicie zmienić tempo rywalizacji. Dla Marceliny oznacza to jedno, czyli miejsce w półfinale programu jest już pewne, a kolejnym krokiem będzie występ w półfinałach na żywo, gdzie o losach uczestników zdecydują widzowie.

Czekacie na jej kolejny występ?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

