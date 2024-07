Stylem Ady Fijał zachwycamy się nie po raz pierwszy. Jest jedną z najmodniej ubranych gwiazd, a jednocześnie nie chodzi przestylizowana. Niedawno pojawiła się w czerwonym total looku. Miała na sobie czerwoną sukienkę midi z golfem, czerwone szpilki i czerwony makijaż ust.

Jedynym wyróżniającym się tu elementem była brązowa torebka. Wiemy skąd Ada miała swoją sukienkę. To projekt Ani Kuczyńskiej. Sukienka w tym fasonie dostępna jest w trzech długościach. Aktorka wybrałą tą najdłuższą. Jej cena to 670zł. Co o niej sądzicie?

