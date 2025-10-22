Skolim otworzył własną stację benzynową. Różowy budynek to nie wszystko, ceny zaskoczą kierowców
Skolim nie przestaje zaskakiwać! Popularny gwiazdor disco polo uruchomił swoją pierwszą stację benzynową. Choć wielkie otwarcie zaplanowano na listopad, kierowcy już dziś mogą tankować po cenach, które wprawiają w osłupienie!
Znany piosenkarz disco polo, Skolim, zaskoczył swoich fanów nietypową inwestycją. Artysta postanowił wejść na rynek paliwowy i uruchomił swoją pierwszą stację benzynową. Obiekt znajduje się w Czeremsze, w województwie podlaskim. To nie tylko niespodziewany kierunek biznesowy, ale też nieoczywisty design – wnętrza stacji mają być różowe.
Ceny paliw u Skolima – taniej niż gdziekolwiek?
Jak sam Skolim określił, posiadanie własnej stacji benzynowej traktuje jak zabawę w grę Monopoly, ale na serio. W krótkim filmiku na Instagramie zdradził, że co prawda oficjalne otwarcie zaplanowane jest dopiero na listopad, ale kierowcy już teraz mogą z niej korzystać.
To, co najbardziej elektryzuje internautów i kierowców, to ceny paliw na nowej stacji. Na dzień oddania stacji do użytku ceny prezentują się następująco:
- Gaz LPG: 2,52 zł za litr
- Benzyna bezołowiowa: 5,39 zł za litr
- Olej napędowy (diesel): 5,39 zł za litr
- Olej napędowy bez biokomponentów: 5,49 zł za litr
Dla porównania – są to stawki znacząco niższe niż średnia krajowa. Nic dziwnego, że wiadomość o otwarciu błyskawicznie obiegła media i fora motoryzacyjne.
Skolim liczy na to, że konkurencyjne ceny przyciągną kierowców nie tylko z regionu, ale i z innych części Polski.
Różowa stacja benzynowa Skolima
Jednym z najbardziej kontrowersyjnych, ale i wyróżniających się elementów nowej inwestycji jest różowa elewacja. Skolim nie ukrywa, że lubi się wyróżniać, a projekt jego stacji miał być od początku „niezwykły”. W krótkim filmiku zapowiedział również, że na klientów czekają upominki.
Gorąco zapraszam wszystkich do Czeremchy, czekają na was upominki i mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej
Pomysł na wejście w branżę paliwową artysta zapowiedział już kilka miesięcy wcześniej. W rozmowach medialnych przyznał, że po sukcesach na scenie muzycznej postanowił zainwestować w coś nowego. Pomysł narodził się z obserwacji rynku i chęci sprawdzenia się w innej dziedzinie.
Skolim dorobił się fortuny na koncertach
Skolim bez dwóch zdań jest jednym z najlepiej zarabiających polskich twórców muzycznych. Jedną z jego cech rozpoznawczych jest też intensywność pracy, bo w samym sierpniu tego roku zagrał przeszło 60 koncertów, co daje nawet kilka występów dziennie. Co za tym idzie, konto wokalisty stale zapełniają astronomiczne sumy. W jednym z wywiadów przyznał, że za zarobione w tegoroczne lato pieniądze mógłby kupić... całe osiedle!
Od groma. Całe bloki, całe osiedla mógłbym kupić. Natomiast jak duże, to czas by zweryfikował
Nowy biznes z pewnością pomoże mu zasilić budżet jeszcze bardziej.
