Znany piosenkarz disco polo, Skolim, zaskoczył swoich fanów nietypową inwestycją. Artysta postanowił wejść na rynek paliwowy i uruchomił swoją pierwszą stację benzynową. Obiekt znajduje się w Czeremsze, w województwie podlaskim. To nie tylko niespodziewany kierunek biznesowy, ale też nieoczywisty design – wnętrza stacji mają być różowe.

Ceny paliw u Skolima – taniej niż gdziekolwiek?

Jak sam Skolim określił, posiadanie własnej stacji benzynowej traktuje jak zabawę w grę Monopoly, ale na serio. W krótkim filmiku na Instagramie zdradził, że co prawda oficjalne otwarcie zaplanowane jest dopiero na listopad, ale kierowcy już teraz mogą z niej korzystać.

To, co najbardziej elektryzuje internautów i kierowców, to ceny paliw na nowej stacji. Na dzień oddania stacji do użytku ceny prezentują się następująco:

Gaz LPG: 2,52 zł za litr

Benzyna bezołowiowa: 5,39 zł za litr

Olej napędowy (diesel): 5,39 zł za litr

Olej napędowy bez biokomponentów: 5,49 zł za litr

Dla porównania – są to stawki znacząco niższe niż średnia krajowa. Nic dziwnego, że wiadomość o otwarciu błyskawicznie obiegła media i fora motoryzacyjne.

Skolim liczy na to, że konkurencyjne ceny przyciągną kierowców nie tylko z regionu, ale i z innych części Polski.

Różowa stacja benzynowa Skolima

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych, ale i wyróżniających się elementów nowej inwestycji jest różowa elewacja. Skolim nie ukrywa, że lubi się wyróżniać, a projekt jego stacji miał być od początku „niezwykły”. W krótkim filmiku zapowiedział również, że na klientów czekają upominki.

Gorąco zapraszam wszystkich do Czeremchy, czekają na was upominki i mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej

Pomysł na wejście w branżę paliwową artysta zapowiedział już kilka miesięcy wcześniej. W rozmowach medialnych przyznał, że po sukcesach na scenie muzycznej postanowił zainwestować w coś nowego. Pomysł narodził się z obserwacji rynku i chęci sprawdzenia się w innej dziedzinie.

Skolim dorobił się fortuny na koncertach

Skolim bez dwóch zdań jest jednym z najlepiej zarabiających polskich twórców muzycznych. Jedną z jego cech rozpoznawczych jest też intensywność pracy, bo w samym sierpniu tego roku zagrał przeszło 60 koncertów, co daje nawet kilka występów dziennie. Co za tym idzie, konto wokalisty stale zapełniają astronomiczne sumy. W jednym z wywiadów przyznał, że za zarobione w tegoroczne lato pieniądze mógłby kupić... całe osiedle!

Od groma. Całe bloki, całe osiedla mógłbym kupić. Natomiast jak duże, to czas by zweryfikował

Nowy biznes z pewnością pomoże mu zasilić budżet jeszcze bardziej.

