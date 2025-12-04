Podczas 95. Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Unii Nadawców (EBU), które odbyło się w Genewie, zatwierdzono nowe zasady udziału krajów w Konkursie Piosenki Eurowizji. Decyzją większości delegatów, Izrael został dopuszczony do udziału w Eurowizji 2026, pomimo licznych głosów sprzeciwu ze strony części nadawców publicznych. W głosowaniu, które było tajne na wniosek ośmiu delegacji, przegłosowano regulacje mające na celu ujednolicenie zasad dla krajów uczestniczących w konflikcie zbrojnym, w tym propozycję Hiszpanii dotyczącą udziału tych państw bez symboli narodowych.

EBU ogłosiła, że nie przewiduje kolejnego głosowania w sprawie udziału Izraela, co zamyka drogę do dalszych negocjacji na ten temat. Decyzja ta spotkała się z szeroką krytyką i zapoczątkowała falę rezygnacji krajów z konkursu.

Holandia, Hiszpania, Irlandia i Słowenia wycofują się z udziału w Eurowizji

W odpowiedzi na decyzję EBU o dopuszczeniu Izraela do konkursu, cztery kraje: Holandia, Hiszpania, Irlandia i Słowenia, ogłosiły wycofanie się z udziału w Eurowizji 2026. Holenderski nadawca AVROTROS argumentował swoją decyzję naruszeniami wolności prasy, ingerencjami politycznymi i brakiem neutralności konkursu. Dyrektor zarządzający AVROTROS, Taco Zimmerman, stwierdził, że kultura powinna jednoczyć, ale nie za wszelką cenę.

To nie była łatwa decyzja, bo nie podjęliśmy jej w jedną noc. Konkurs Piosenki Eurowizji jest dla nas niezwykle cenny. Kultura łączy, ale nie za wszelką cenę. To, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku, przekracza nasze granice. Uniwersalne wartości, takie jak człowieczeństwo i wolność prasy, zostały poważnie naruszone i nie podlegają negocjacjom. Ponadto zeszłoroczna ingerencja polityczna pokazała, że niezależność i jednoczący charakter Konkursu Piosenki Eurowizji nie są już oczywiste. Wybieramy fundamentalne wartości Avrotros i jako nadawca publiczny mamy obowiązek pozostać wiernym tym wartościom, nawet gdy jest to skomplikowane lub trudne do zaakceptowania można przeczytać w mediach społecznościowych

Irlandzki nadawca RTÉ również ogłosił całkowity bojkot Eurowizji 2026. Decyzja została podjęta w kontekście doniesień o ofiarach w Strefie Gazy oraz zarzutach dotyczących nieuczciwych praktyk głosowania. RTÉ przypomniało, że wcześniej ostrzegało przed bojkotem i teraz wywiązuje się z deklaracji. Z kolei Słowenia oskarżyła EBU o podwójne standardy.

Co dalej z Eurowizją 2026 w Wiedniu?

Pomimo kontrowersji, Eurowizja 2026 odbędzie się zgodnie z planem w Wiedniu, w hali Wiener Stadthalle. Konkurs zaplanowano na 12, 14 i 16 maja 2026 roku. Austria została gospodarzem wydarzenia dzięki zwycięstwu JJ’a z utworem „Wasted Love”, który zdobył 436 punktów, zajmując pierwsze miejsce w głosowaniu jury.

✅ The new regulations have been approved by a large majority 🎉. EBU members will not hold another vote on the participation of members. Israel WILL compete in #Eurovision2026 #Eurovision #EurovisionGR #esc #esc2026 pic.twitter.com/5OwJpCBldi — Eurovisionfun (@eurovisionfn) December 4, 2025

Zobacz także: