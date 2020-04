Anna Mucha znów jest zakochana? Kim jest jej nowy partner?

Odkąd Anna Mucha rozstała się ze swoim wieloletnim partnerem Marcelem Sorą, nie ustają spekulacje dotyczące jej życia uczuciowego. Ostatnio plotkowano nawet, że Anna Mucha znów spotyka się ze swoim byłym chłopakiem Kubą Wojewódzkim. Świadczyć o tym miało m.in. ich kolejne wspólne zdjęcie z mieszkania dziennikarza, które Kuba umieścił na swoim profilu na Instagramie. To prawda, że tych dwoje można czasem zobaczyć razem, ale łączą ich tylko przyjaźń i biznes.

Wszystko jednak wskazuje, że w życiu Muchy naprawdę pojawił się nowy mężczyzna. Podobno to tajemniczy biznesmen z Warszawy. Co więcej, aktorka rzekomo chodzi z nim i ojcem swoich dzieci Marcelem Sorą na... podwójne randki.

Ile w tym prawdy? I czy gwiazda "M jak miłość" jest naprawdę zakochana?

Kim jest nowy partner Anny Muchy?

Anna Mucha nie lubi rozmawiać o swoim życiu prywatnym. Zdecydowanie bardziej woli chwalić się nowymi projektami filmowymi i teatralnymi. Co więcej, nigdy oficjalnie nie potwierdziła, że rozstała się z ojcem swoich dzieci. Od ponad roku związek Muchy i Sory należy do przeszłości, ale mimo to para utrzymuje koleżeńskie relacje.

Jak czytamy w nowym "Fleszu", aktorka 26 kwietnia świętowała 40. urodziny i wszystko wskazuje na to, że najpiękniejszy prezent z tej okazji dostała od losu – nową miłość.

Ania jest inteligentną i seksowną dziewczyną, więc budzi zainteresowanie wielu mężczyzn. Spotyka się z kimś, ale na pewno nie chodzi na podwójne randki. Kim jest jej partner? To na razie chce zachować w tajemnicy – zdradziła w rozmowie z "Fleszem" osoba z otoczenia Muchy.

Ci którzy uważnie śledzą Anię na Instagramie, wiedzą, że coś jest na rzeczy. Dowód? Podczas jednej z transmisji na żywo, prywatny operator trzymał Musze telefon i filmował jej poczynania w kuchni. Innym razem podczas łączenia z fanami w tle jej mieszkania słychać było męski głos. Czy po kwarantannie Ania zdecyduje się uchylić rąbka tajemnicy i pokazać światu szczęśliwego wybranka?

Więcej o Annie Musze przeczytasz w nowym "Fleszu". Możecie go kupić w wersji papierowej - w punktach sprzedaży, oraz jako wydanie cyfrowe - TUTAJ!

