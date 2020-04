Anna Mucha z "M jak miłość" kończy 40 lat! Nam zdradziła, czy znalazła już nową miłość!

Impreza w gronie rodziny i przyjaciół, potem wyjazd do Toskanii – tak 26 kwietnia Anna Mucha zamierzała obchodzić 40. urodziny. Ale, jak donosi magazyn "Party", ze względu na epidemię musiała zmienić te plany. Ale powodów do świętowania będzie miała więcej, bo w tym roku Ania obchodzi również 30-lecie pracy zawodowej. Jak podsumowuje ten czas?

Czterdziestka? Wolę myśleć, że mam trzydzieści lat, bo dokładnie tyle jestem w polskim show-biznesie. Uważam, że to sukces 30 lat funkcjonować w naszej rzeczywistości i nie zwariować, choć pewnie znajdą się i tacy, którzy zechcieliby to podważyć – mówi "Party" Mucha.

Aktorka słynie z ciętego języka, poczucia humoru i kontrowersyjnych wypowiedzi. Czy po 40. Anna Mucha zamierza nieco złagodnieć?

Absolutnie nie! Wiem, czego chcę, co się dla mnie liczy i jak ważny jest szacunek. Jestem urodzoną wojowniczką i jedyne o co walczę, to dobre imię moje i moich najbliższych – zdradza gwiazda.