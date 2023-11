Reklama

To zdecydowanie najbardziej elektryzująca wiadomość w Nowym Roku! Po trwającym 10 lat związku Anna Mucha i jej partner Marcel Sora rozstali się! Jak donosi nowe "Party", para rozeszła się pod koniec roku, ale do tej pory udało jej się zachować ten fakt w tajemnicy. Co się stało?

Przeczytaj: Anna Mucha odejdzie z "M jak miłość"? Aktorka zagra w innym serialu!

Dlaczego Mucha i Sora się rozstali?

Do tej pory zarówno Anna Mucha jak i Marcel Sora niechętnie mówili o swoim życiu prywatnym. Tak było i tym razem. Oboje nie chcieli komentować rozpadu swojego związku.

Nie rozmawiam o moim życiu prywatnym – ucięła w rozmowie z "Party" aktorka.

Jak ustaliło "Party", Anna Mucha i Marcel Sora rozstali się w przyjacielskich relacjach. Mucha razem z dziećmi, 7-letnią Stefanią i 5-letnim Teodorem, nadal mieszkają w domu na warszawskiej Ochocie, Sora zaś wynajął elegancki apartament w centrum Warszawy. Aktorka wraz z córką i synem odwiedza byłego partnera w nowym mieszkaniu. Widują się też na wspólnych obiadach. Po co? Obojgu zależy, by ich dzieci miały dobry kontakt z obojgiem rodziców. I jest to postawa godna naśladowania, zwłaszcza przy tak trudnych sprawach jak rozstanie z wieloletnim partnerem.

Zobacz także: O uśmierceniu Madzi w "M jak miłość", książce Wojewódzkiego i stresie przed premierą "Kogla-mogla"!

Anna Mucha i Marcel Sora rozstali się po 10 latach związku.

ONS

Reklama

Para wspólnie wychowuje dwoje dzieci: 7-letnią Stefanię i 5-letniego Teodora.