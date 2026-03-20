70-letnia Goldberg nie rezygnuje z randek na jedną noc. Nagle wypaliła

W trakcie środowej dyskusji w segmencie „Hot Topics” Whoopi Goldberg ogłosiła, że pozostaje singielką i nie planuje wchodzić w stały związek. 70-letnia aktorka przedstawiła to jako świadomy wybór: bez małżeństwa, bez deklaracji i bez codziennego układania życia pod drugą osobę. Zaznaczyła też, że bywa towarzyska na własnych zasadach i gdy ma na to ochotę, dopuszcza niezobowiązujące spotkania. Całość sprowadziła do prostego stwierdzenia: liczy się dla niej swoboda i brak stałych ustaleń.

Whoopi Gooldberg i niezobowiązujące randki

Whoopi Goldberg podkreśliła, że jej podejście do życia uczuciowego nie zmienia się, mimo że ma za sobą trzy rozwody. W przeszłości była żoną Alvina Martina, Davida Claessena i Lyle’a Trachtenberga. Po zakończeniu tych małżeństw nie wróciła do planów budowania kolejnej trwałej relacji. W jej biografii pojawiają się też inne głośne historie: mieszkała z dramaturgiem Davidem Scheinem oraz aktorem Frankiem Langellą. Wymieniano również relacje z Timothym Daltonem i Tedem Dansonem, których poznała na planach filmowych.

Jestem singielką. Czasem biegam po barach, miewam przygody na jedną noc, gdy tego potrzebuję. Nie jestem zamężna, nie mam zobowiązań przyznała w wywiadzie.

Warto przypomnieć, że niedawno podobny temat poruszyła polska aktorka. Ewa Gawryluk mocno odpowiedziała na krytykę jej małżeństwa z młodszym o 16 lat mężczyzną i podkreśliła, że kobiety po pięćdziesiątce mają prawo realizować się, jak tylko chcą i nie muszą spełniać niczyich oczekiwań.

Whoopi Goldberg o byciu singielką

Takie podejście do relacji łączy z konkretną wizją codzienności. W 2016 r. w rozmowie z „NY Times Magazine” zaznaczała, że czuje się lepiej sama, nie szuka nikogo na stałe i nie chce z nikim mieszkać, a dom ma być miejscem tylko dla niej. Dziś wiele wolnego czasu spędza w rezydencji na Sardynii. Rzadko pokazuje też wnętrza swojej 23-pokojowej posiadłości w West Orange w stanie New Jersey, której wartość podano jako 2,8 mln dolarów.

Wątek prywatności wraca również w kontekście zdrowia i pracy. W 2019 r. Goldberg trafiła do szpitala z ciężkim zapaleniem płuc i sepsą. Równolegle pozostaje aktywna zawodowo: jako główna prowadząca „The View” ma zarabiać około 8 mln dol. rocznie. Jej majątek szacuje się dziś na 60 mln dolarów.

Zobacz także:

70-letnia Goldberg nie rezygnuje z randek na jedną noc. Nagle wypaliła Gregory Pace/Shutterstock/Rex Fashion/East News

