70-letnia Goldberg nie rezygnuje z randek na jedną noc. Nagle wypaliła

70-letnia Whoopi Goldberg nie rezygnuje z przygód na jedną noc. "Nie mam zobowiązań"
Whoopi Goldberg zrobiła już chyba wszystko. Zdobyła wszystkie najważniejsze nagrody branżowe, została prababcią. W rozbrajająco szczerym wywiadzie 70-letnia aktorka nie ukrywa, że cieszy się życiem singielki i nie zamierza rezygnować z niezobowiązujących spotkań. „Biegam po barach, gdy potrzeba”, wypaliła gwiazda.
W trakcie środowej dyskusji w segmencie „Hot Topics” Whoopi Goldberg ogłosiła, że pozostaje singielką i nie planuje wchodzić w stały związek. 70-letnia aktorka przedstawiła to jako świadomy wybór: bez małżeństwa, bez deklaracji i bez codziennego układania życia pod drugą osobę. Zaznaczyła też, że bywa towarzyska na własnych zasadach i gdy ma na to ochotę, dopuszcza niezobowiązujące spotkania. Całość sprowadziła do prostego stwierdzenia: liczy się dla niej swoboda i brak stałych ustaleń.
Whoopi Gooldberg i niezobowiązujące randki
Whoopi Goldberg podkreśliła, że jej podejście do życia uczuciowego nie zmienia się, mimo że ma za sobą trzy rozwody. W przeszłości była żoną Alvina Martina, Davida Claessena i Lyle’a Trachtenberga. Po zakończeniu tych małżeństw nie wróciła do planów budowania kolejnej trwałej relacji. W jej biografii pojawiają się też inne głośne historie: mieszkała z dramaturgiem Davidem Scheinem oraz aktorem Frankiem Langellą. Wymieniano również relacje z Timothym Daltonem i Tedem Dansonem, których poznała na planach filmowych.
Jestem singielką. Czasem biegam po barach, miewam przygody na jedną noc, gdy tego potrzebuję. Nie jestem zamężna, nie mam zobowiązań
Warto przypomnieć, że niedawno podobny temat poruszyła polska aktorka. Ewa Gawryluk mocno odpowiedziała na krytykę jej małżeństwa z młodszym o 16 lat mężczyzną i podkreśliła, że kobiety po pięćdziesiątce mają prawo realizować się, jak tylko chcą i nie muszą spełniać niczyich oczekiwań.
Whoopi Goldberg o byciu singielką
Takie podejście do relacji łączy z konkretną wizją codzienności. W 2016 r. w rozmowie z „NY Times Magazine” zaznaczała, że czuje się lepiej sama, nie szuka nikogo na stałe i nie chce z nikim mieszkać, a dom ma być miejscem tylko dla niej. Dziś wiele wolnego czasu spędza w rezydencji na Sardynii. Rzadko pokazuje też wnętrza swojej 23-pokojowej posiadłości w West Orange w stanie New Jersey, której wartość podano jako 2,8 mln dolarów.
Wątek prywatności wraca również w kontekście zdrowia i pracy. W 2019 r. Goldberg trafiła do szpitala z ciężkim zapaleniem płuc i sepsą. Równolegle pozostaje aktywna zawodowo: jako główna prowadząca „The View” ma zarabiać około 8 mln dol. rocznie. Jej majątek szacuje się dziś na 60 mln dolarów.
