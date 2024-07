Dziś 22. urodziny Ewy Farnej! Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was aż 7 powodów, dla których wszyscy podziwiają i kochają piękną wokalistkę.

Ewa Farna dba o swoich fanów, ale to nie jedyny powód, dla którego stała się jedną z najbardziej znanych gwiazd na polskiej scenie muzycznej! Za co kochamy Ewę Farną? Wcześniej przypominaliśmy jej najlepsze cytaty, dziś przedstawiamy 7 powodów, dla których zdobyła nasze serca!

Dziewczyna z sąsiedztwa

Ewa Farna zaczęła swoją karierę w wieku 11 lat. Wygrała “Szansę na sukces”, a dwa lata później nagrała w Czechach płytę, która zdobyła status platyny. Osiągnęła błyskawiczny sukces, ale nie zmieniła się, jak inne dziewczyny rozpoczynające karierę w tak młodym wieku. Cały czas była spontaniczną, szaloną dziewczyną, którą po raz pierwszy zobaczyliśmy w “Szansie na sukces”. O tym, że kariera jej nie zmieniła mogliśmy się przekonać podczas oglądania czeskiego “Idola”, gdy Ewa tańczyła na stole, a jak było jej gorąco, oblewała się woda. Kto by się przejmował makijażem? :-)

Świetny juror!

Ewa Farna wystąpiła w programie “Bitwa na głosy” ( ze swoją drużyną zajęła drugie miejsce), ale była też jurorką w polskiej edycji programu “X-Factor” oraz w czeskim “Idolu”. Jak sprawdziła się w roli jurora? Znakomicie! Ewa była bardzo sprawiedliwym, szczerym jurorem. Płakała, gdy musiała zrezygnować z jednego z uczestników w odcinkach na żywo, ale podczas castingów zazwyczaj tryskała energią! Wszyscy zapewne pamiętają jeden z odcinków czeskiego “Idola”, gdy Ewie wpadł w oko pewien przystojny uczestnik. Nie mogła oderwać od niego wzroku, a po przesłuchaniu poprosiła go o numer telefonu!

Nie chce być Anją Rubik

Podczas, gdy praktycznie wszystkie polskie gwiazdy regularnie chodzą na siłownię, ćwiczą z Ewą Chodakowską, poddają się licznym dietom, Ewa Farna nie dąży do tego, żeby nosić rozmiar 34 i wyglądać jak modelka z wybiegu. Choć media często publikują artykuły w stylu “Ewa Farna znów przytyła”, “Ewa Farna wygląda źle”, wokalistka zupełnie nie przejmuje się takimi publikacjami. Otwarcie mówi o tym, że nie ma obsesji na punkcie trzymania wagi i dobrze czuje się z tym, jak wygląda.

“Znam swoją wartość i znam swoje kilogramy, ale jestem szczęśliwa. Mam się pójść rzezać, skakać z mostu? Dla mnie to było zabawne. Za kilka miesięcy mogę mieć parę kilo mniej albo więcej. To nie są wartości stałe”, mówiła Ewa w “Dzień dobry TVN”.

Wielki talent!

Wiele polskich i zagranicznych wokalistek próbowało zmierzyć się z wielkim przebojem Adele “Skyfall”, który brytyjska wokalistka nagrała na potrzeby filmu o agencie 007. Do gwiazd, które “położyły” przebój Adele zdecydowanie można zaliczyć Tatianę Okupnik. Jak poradziła sobie Ewa? Podczas jednej z imprez w Czechach została poproszona o wykonanie tej piosenki i poradziła sobie znakomicie! Posłuchajcie sami "Skyfall" i "I Will Always Love You" w jej wykonaniu:

Broni innych gwiazd

Ewa Farna ma dobre serce i unika konfliktów z innymi gwiazdami. Nigdy nikogo nie krytykuje, nie ocenia. Wręcz przeciwnie! Stanęła nawet w obronie Ewy Chodakowskiej, której zarzucano, że nie jest odpowiednio przygotowana do tego, żeby trenować inne osoby. Co powiedziała Ewa?

“Trochę mnie tknęła afera z nią, że nie ma jakiegoś wykształcenia, że jej inne trenerki wytykają, że wie mniej o tym wszystkim. Obojętne, czy ma wykształcenie, czy nie, jej ćwiczenia działają, jej ćwiczenia motywują i ćwiczy z nią cała Polska, więc w ogóle, what the fuck? Ważne są efekty. Bardzo, bardzo wspieram i lubię!”, mówiła w rozmowie z TVN.

Nie gwiazdorzy

Czytaliście kiedyś artykuł z tytułem: “Ewa Farna strzeliła focha”? Nie, bo nigdy taki nie powstał. Ewa Farna nie należy do “humorzastych” gwiazd, które odwołują koncert, bo organizator nie załatwił im wody z Fidżi albo obrażają się na media, bo wypomniały im jakąś wpadkę. Ewa nie gwiazdorzy i świetnie radzi sobie w kontaktach z mediami. Sami mieliśmy okazję kilka razy przeprowadzać z nią wywiady i podczas każdej rozmowy była bardzo miła, zabawna i konkretna.

Kocha swoich fanów

Jeśli mielibyśmy wśród polskich gwiazd wskazać osobę, która tak dba o kontakty z fanami, jak Taylor Swift byłaby to z pewnością Ewa. Wokalistka od kilku lat organizuje dla swoich fanów zloty, po koncertach zawsze spotyka się z nimi pod sceną i w garderobie. Nigdy nie odmawia zrobienia wspólnego zdjęcia i przed wiele godzin po koncertach rozdaje autografy. Taka gwiazda to prawdziwy skarb!



