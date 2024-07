Jak Ewa Farna komentuje plotki o tym, że np. jest w ciąży?

„Czytałam, że jestem w ciąży. Powiedziałam, że mają trzy powody do wytłumaczenia. Albo moim dzieckiem będzie czekolada. Albo mam tarczycę. Albo jestem wiatropylna. Heloooł, naprawdę? To, że mam proporcje inne niż modelki czy anorektyczki, czy wieszaki, jakkolwiek to nazwiemy, to nie znaczy, ze jestem w ciąży”.