7-letnia córeczka prezydenta urządziła przyjęcie na tarasie Belwederu. Tak bawi się Kasia Nawrocka
Siedmioletnia Kasia Nawrocka, córka nowo zaprzysiężonego prezydenta, podbija serca Polaków. Tym razem została przyłapana podczas zabawy na tarasie Belwederu. Dziewczynka z koleżanką jadła desery i jeździła na rowerze. Beztroska, radość i dziecięcy świat w samym centrum władzy.
Karol i Marta Nawroccy wraz z młodszymi dziećmi Antonim i Kasią wprowadzili się już do Belwederu. Wygląda na to, że 7-letnia córeczka prezydenckiej pary odnalazła się już w nowym miejscu. Od momentu wygranej w wyborach prezydenckich cała rodzina pozostaje pod czujnym okiem paparazzi.
Córka Karola Nawrockiego przyłapana przez paparazzi
Karol i Marta Nawroccy z dziećmi zamieszkali już w Belwederze. Kasia Nawrocka, siedmioletnia córka nowo zaprzysiężonego prezydenta, została przyłapana przez fotoreporterów na tarasie w towarzystwie koleżanki. Jak informuje Fakt, dziewczynki zorganizowały tam małe przyjęcie. Ubrane swobodnie i z szerokimi uśmiechami na twarzach, trzymały w dłoniach pucharki z deserami i delektowały się słodkościami, ciesząc się letnim przedpołudniem. Dzieci spędzały czas na rozmowach i zabawie. Kasia jeździła na rowerku, a jej koleżanka poruszała się na hulajnodze.
Nie jest to pierwsza sytuacja, w której Kasia Nawrocka pokazała, jak aktywnie korzysta z nowego miejsca zamieszkania. Kilka dni wcześniej dziewczynka została zauważona na balkonie Belwederu, gdzie z radością jeździła na hulajnodze. Ubrana w wygodny strój i różowy kask z motywem piesków, prezentowała się jak typowa, radosna siedmiolatka.
Belweder, który dla wielu jest symbolem władzy i historii, dla Kasi jest po prostu domem – miejscem zabawy, odkrywania i codziennych dziecięcych przygód.
Nawroccy zamieszkali w Belvederze
Rodzina Nawrockich wprowadziła się do apartamentu w Belwederze przygotowanego jeszcze za prezydentury Bronisława Komorowskiego. To właśnie tam rozpoczęli swój nowy etap życia. Pałac, który przez dekady był miejscem oficjalnych spotkań i uroczystości, teraz stał się także przestrzenią dla rodzinnej codzienności. Tuż po wygranej w II turze wyborów, Marta Nawrocka tak mówiła o przeprowadzce do Warszawy i reakcji najmłodszych dzieci (Antoniego i Kasi):
Oni są szczęśliwi, też do końca do nich nie dotarło co się wydarzyło. No Kasia chodzi do przedszkola. Spotyka się z koleżankami, zaprasza je do domu. Kasia jeszcze nie zdaje sobie sprawy, co się wydarzy, a Antek już tak. Już myśli, gdzie do szkoły pójdzie w Warszawie, treningi teraz też będzie miał w Warszawie. Znajomi zostaną w Gdańsku, no są media społecznościowe, są telefony ale to już na co dzień będą inne znajomości.
Wygląda na to, że Kasia bardzo szybko odnalazła się w nowym miejscu
Kasia Nawrocka rozczuliła w dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego
Podczas oficjalnej ceremonii zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego, Kasia również przyciągnęła uwagę. W pewnym momencie Andrzej Duda, były prezydent, ucałował dziewczynkę w dłoń na powitanie. Kasia speszyła się tym gestem i wtuliła w swoją mamę, pierwszą damę Martę Nawrocką.
Ten wzruszający moment odbił się szerokim echem w mediach i sieci. Dla wielu obserwatorów był to symboliczny gest przekazania nie tylko urzędu, ale i rodzinnej obecności w przestrzeni państwowej.
Zobacz także: