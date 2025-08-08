Karol i Marta Nawroccy wraz z młodszymi dziećmi Antonim i Kasią wprowadzili się już do Belwederu. Wygląda na to, że 7-letnia córeczka prezydenckiej pary odnalazła się już w nowym miejscu. Od momentu wygranej w wyborach prezydenckich cała rodzina pozostaje pod czujnym okiem paparazzi.

Córka Karola Nawrockiego przyłapana przez paparazzi

Karol i Marta Nawroccy z dziećmi zamieszkali już w Belwederze. Kasia Nawrocka, siedmioletnia córka nowo zaprzysiężonego prezydenta, została przyłapana przez fotoreporterów na tarasie w towarzystwie koleżanki. Jak informuje Fakt, dziewczynki zorganizowały tam małe przyjęcie. Ubrane swobodnie i z szerokimi uśmiechami na twarzach, trzymały w dłoniach pucharki z deserami i delektowały się słodkościami, ciesząc się letnim przedpołudniem. Dzieci spędzały czas na rozmowach i zabawie. Kasia jeździła na rowerku, a jej koleżanka poruszała się na hulajnodze.

Nie jest to pierwsza sytuacja, w której Kasia Nawrocka pokazała, jak aktywnie korzysta z nowego miejsca zamieszkania. Kilka dni wcześniej dziewczynka została zauważona na balkonie Belwederu, gdzie z radością jeździła na hulajnodze. Ubrana w wygodny strój i różowy kask z motywem piesków, prezentowała się jak typowa, radosna siedmiolatka.

Belweder, który dla wielu jest symbolem władzy i historii, dla Kasi jest po prostu domem – miejscem zabawy, odkrywania i codziennych dziecięcych przygód.

Nawroccy zamieszkali w Belvederze

Rodzina Nawrockich wprowadziła się do apartamentu w Belwederze przygotowanego jeszcze za prezydentury Bronisława Komorowskiego. To właśnie tam rozpoczęli swój nowy etap życia. Pałac, który przez dekady był miejscem oficjalnych spotkań i uroczystości, teraz stał się także przestrzenią dla rodzinnej codzienności. Tuż po wygranej w II turze wyborów, Marta Nawrocka tak mówiła o przeprowadzce do Warszawy i reakcji najmłodszych dzieci (Antoniego i Kasi):

Oni są szczęśliwi, też do końca do nich nie dotarło co się wydarzyło. No Kasia chodzi do przedszkola. Spotyka się z koleżankami, zaprasza je do domu. Kasia jeszcze nie zdaje sobie sprawy, co się wydarzy, a Antek już tak. Już myśli, gdzie do szkoły pójdzie w Warszawie, treningi teraz też będzie miał w Warszawie. Znajomi zostaną w Gdańsku, no są media społecznościowe, są telefony ale to już na co dzień będą inne znajomości.

Wygląda na to, że Kasia bardzo szybko odnalazła się w nowym miejscu

Kasia Nawrocka rozczuliła w dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego

Podczas oficjalnej ceremonii zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego, Kasia również przyciągnęła uwagę. W pewnym momencie Andrzej Duda, były prezydent, ucałował dziewczynkę w dłoń na powitanie. Kasia speszyła się tym gestem i wtuliła w swoją mamę, pierwszą damę Martę Nawrocką.

Ten wzruszający moment odbił się szerokim echem w mediach i sieci. Dla wielu obserwatorów był to symboliczny gest przekazania nie tylko urzędu, ale i rodzinnej obecności w przestrzeni państwowej.

