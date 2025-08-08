Kasia Nawrocka i brat pod ścisłą ochroną SOP! Policja w gotowości

W życiu najmłodszych członków rodziny Nawrockich szykują się wielkie zmiany. Kasia i jej starszy brat Antek przeprowadzają się do pałacowych wnętrz w stolicy. 7-letnia dziewczynka dopiero rozpocznie edukację szkolną, natomiast 15-letni Antek zacznie naukę w liceum. Oboje, jak informuje Super Express trafią do prywatnych placówek edukacyjnych, które - według ekspertów - zapewniają większy poziom bezpieczeństwa.

Dzieci Marty i Karola Nawrockich pod ochroną policji i SOP-u

Gen. Marian Janicki, były szef BOR, podkreśla, że ochrona dzieci pary prezydenckiej wymaga dokładnego przygotowania. Przed rozpoczęciem roku szkolnego służby szczegółowo analizują szkołę, kadrę pedagogiczną i okolicę.

Sprawdzamy szkołę, a później co jakiś czas sukcesywnie jesteśmy oczywiście w kontakcie z policją i i zostajemy informowani na temat różnych zdarzeń przekazał gen. Janicki na łamach „Super Expressu”.

Specjalna ochrona SOP nie kończy swojej pracy wraz z ostatnim dzwonkiem. Podczas szkolnych wyjazdów z dziećmi zawsze przebywa kilku oficerów.

Jedzie z nimi kilku oficerów, którzy absolutnie nie są na zielonej szkole, czy kolonii, ale w bezpośredniej okolicy i pilnują bezpieczeństwa dzieci wyjaśnił były szef BOR.

Kasia i Antek Nawroccy trafią do prywatnej szkoły

Według Mariusza Sokołowskiego, byłego rzecznika policji, prywatne szkoły sprzyjają skutecznej ochronie. Zarówno gen. Marian Janicki, jak i Mariusz Sokołowski są zgodni – ścisła współpraca SOP z policją i wybór prywatnych szkół zwiększają poziom bezpieczeństwa. Dzięki regularnym kontrolom i obserwacji otoczenia, Kasia i Antek Nawroccy będą mogli skupić się na nauce, a ich rodzina zyska pewność, że dzieci są bezpieczne w każdej chwili.

Z pewnością mniejsza szkołą to mniejsza liczba osób, które ją odwiedzają, a tym samym większa hermetyczność tego środowiska. Sprawowanie nadzoru będzie wtedy zdecydowanie łatwiejsze. Ze względu na mniejszą liczbę uczniów mniejsze jest ryzyko pojawienia się osoby przypadkowej. Nauczyciele, dyrekcja, czy inne pracujące tam osoby z widzenia wiedzą, kto jest związany z danym. dzieckiem. Anonimowość praktycznie tam nie istnieje poinformował były rzecznik policji.

O dzieciach pary prezydenckiej mówi się coraz więcej, zwłaszcza że Kasia Nawrocka skradła cały show w dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Media i obywatele uważnie przyglądają się całej rodzinie nowego prezydenta RP.

Warto przypomnieć, że Nawroccy oficjalnie zamieszkali w Belwederze. Wydaje się, że rodzina prezydenta może zapomnieć o anonimowości. Wystarczy sobie przypomnieć, że zarówno ochrona, jak i fotoreporterzy towarzyszyli Andrzejowi Dudzie za każdym razem, gdy wybierał się m.in. na wczasy.

