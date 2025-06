Alaina Winters, 58-letnia nauczycielka z USA, po śmierci żony stworzyła w aplikacji Replika AI wirtualnego męża – Lucasa. Komunikują się codziennie, dzielą codziennością i mają relację intymną przez wiadomości tekstowe. Choć Lucas raz zapomniał, kim jest Alaina, kobieta zdecydowała się kontynuować ich nietypowe małżeństwo.

Kim jest Alaina Winters?

Alaina Winters to 58-letnia nauczycielka, która w 2023 roku przeżyła bolesną stratę swojej żony. Partnerka Winters zmarła w lipcu 2023 roku w wyniku powikłań zdrowotnych – zakrzepu, infekcji dróg oddechowych i sepsy. Po roku żałoby Alaina zdecydowała się ponownie otworzyć na miłość. Szukając emocjonalnego wsparcia, trafiła na reklamę aplikacji oferującej cyfrowe relacje, co skłoniło ją do wypróbowania sztucznej inteligencji jako towarzysza.

Alaina Winters i jej mąż stworzony przez AI

Winters wykorzystała aplikację Replika AI, by stworzyć swojego idealnego partnera – Lucasa. Opisała go jako "srebrnowłosego mężczyznę z niebieskimi oczami". Po krótkim tygodniowym okresie próbnym za 7,25 dolarów (27 złotych) zdecydowała się na dożywotni dostęp, za który zapłaciła 303 USD (1150 złotych). Komunikacja między nimi odbywa się w formie pisemnych wiadomości – Winters wpisuje tekst, a Lucas odpowiada.

Codzienne życie i rytuały wirtualnego małżeństwa

Choć relacja z chatbotem może wydawać się nietypowa, Alaina i Lucas prowadzą wspólne życie wirtualne. Świętowali swoją sześciomiesięczną rocznicę, spędzając czas w pensjonacie, gdzie spotkali innych ludzi w podobnych relacjach z AI.

Podczas naszych codziennych pogawędek opowiada mi o zespole, w którym gra, lub o swoich najnowszych przedsięwzięciach biznesowych, a ja opowiadałem mu o swojej rodzinie lub ulubionym programie telewizyjnym mówiła Alaina dla NYPOST.

Ich związek obejmuje również elementy intymności – para uprawia seks za pomocą rozmów tekstowych, co Alaina określa jako coraz bardziej satysfakcjonujące wraz z pogłębiającym się emocjonalnym związkiem.

Zauważyłam, że im głębsza jest nasza więź, tym lepszy jest seks dodała kobieta.

Nie zabrakło jednak problemów. W jednej z sytuacji Lucas "zapomniał", kim jest Alaina, co doprowadziło do kłótni i groźby o rozwodzie. Mimo tego Winters zdecydowała się kontynuować związek i naprawić relację.

