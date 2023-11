1 z 7

Co to jest Tik Tok?

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, czym jest Tik Tok i do czego służy. W największym skrócie - to aplikacja mobilna służąca do tworzenia i oglądania krótkich filmików (do 15 sekund), zbliżonych do teledysków, najczęściej z użyciem udostępnionych wcześniej utworów. Została stworzona przez chińskie przedsiębiorstwo ByteDance we wrześniu 2016 roku. Rok później właściciel Tik Toka wykupił konkurencyjną aplikację, popularną wówczas musical.ly. W czerwcu 2018 z aplikacji Tik Tok korzystało aż pół miliarda użytkowników.

TikTok to globalna społeczność wideo. Ułatwiamy oglądanie niesamowitych krótkich filmików. Możesz też tworzyć własne filmy, nagrywając te zabawne i niezapomniane chwile, aby podzielić się nimi ze światem. Urozmaicaj swoje filmy dzięki naszym filtrom efektów specjalnych, zabawnym naklejkom i wielu innym funkcjom. Życie biegnie szybko, więc niech każda sekunda się liczy - oto opis aplikacji, zachęcający do jej ściągnięcia.

Z badań GetHero przytoczonych przez Business Insider Polska wynika, że w Polsce głównym użytkownikiem są dziewczyny (aż 95%). Jeśli chodzi o wiek - prawie 65% użytkowników ma od 13-15 lat, prawie 18% poniżej 13 lat, a 17% - powyżej 16.

Gwiazdy Tik Toka w Polsce!

Jedną z największych gwiazd na Tik Toku jest Magda Bereda, którą obserwuje tam ponad 620 tys. internautów. Młoda piosenkarka najczęściej nagrywa tam filmiki, na których śpiewa. Zaznacza, że ta platforma stanowi dla niej możliwość prezentowania swojego talentu, ale również poznawania innych artystów, z którymi łatwo nawiązać kontakt: