"40 kontra 20" Kinga i Robert rozstali się, a Patrycja i Bartek? Jest nowe oświadczenie pary!

Rozstanie Kingi i Roberta spadło na fanów "40 kontra 20" jak grom z jasnego nieba. A co słychać u drugiej finałowej pary programu?

W programie "40 kontra 20" swojej miłości szukali Senior (Robert Kochanek) i Junior (Bartek Andrzejczak), którzy spędzili kilka tygodni na malowniczej Krecie w nadziei, że odnajdą w show swoją bratnią duszę. O ile między Robertem a Kingą zaiskrzyło niemal od razu, to Bartek i Patrycja na początku zdecydowanie nie mieli się ku sobie. Patrycja przemykała jak cień pomiędzy innymi dziewczynami, a nawet była uznawana za mało sympatyczną. Bartek jednak w pewnym momencie dostrzegł, że uczestniczka jest niezwykła i to właśnie z nią zdecydował się zbudować związek. Czy miał dobre przeczucia? Jak ich relacja wygląda dziś? Związek Kingi i Roberta nie przetrwał, a co z miłością drugiej pary?

"40 kontra 20" Bartek i Patrycja wciąż razem? Pokazali filmik

Mimo że program "40 kontra 20" skończył się jakiś czas temu, fani nie spuszczają ciekawskiego oka z obu wygranych par. Jak na razie wszystko wyglądało na to, że między nimi układa się niemal idealnie. Robert i Kinga czasem pokazywali romantyczne zdjęcia, a nawet były przypuszczenia, że para się zaręczyła! Fani co prawda od dawna przypuszczali, że para przechodzi kryzys, ale Kinga zawsze rozwiewała te wątpliwości. Aż do pewnego momentu. Kinga pierwsza wydała oświadczenie o rozstaniu, a Robert odniósł się do niego po jakimś czasie. Powodem rozstania były odmienne poglądy na różne, życiowe sprawy, jednak fani przypuszczają, że chodziło o zdradę!

Tymczasem Bartek i Patrycja, tak samo jak Kinga i Robert wciąż są wypytywani o to, czy są razem. Ponieważ Bartek na co dzień mieszka w Berlinie, zaś Patrycja w Londynie ich spotkania nie są takie częste. Związek na odległość to też bardzo duża próba, czy Patrycja i Bartek jej podołali? Odpowiedzi na liczne wątpliwości fanów udzieliła Patrycja, która przyznała:

- Odpowiadając na Wasze pytania🤷‍♀️ Tak kochani, dalej jesteśmy razem 😆❤️ - napisała, dodając nagranie na którym idzie z Bartkiem za rękę.

Patrycja i Bartek jak widać, cieszą się sobą i nie przejmują się komentarzami sugerującymi im rozstanie. Para dużo podróżuje razem i stara się spęczać wspólny czas jak najbardziej romantycznie i aktywnie. Ostatnio byli na portugalskiej Maderze gdzie zrobili sobie bardzo romantyczną sesję i świętowali pół roku swojego związku! Choć wiele osób uważa, że związki wymagają wspólnego, codziennego życia, to jest przecież wiele osób, w tym gwiazd, które w oddzielnym mieszkaniu z partnerem dopatrują się sposobu na szczęśliwy, wieloletni związek!

Bartek i Patrycja mogą więc liczyć na fanów, którzy bardzo im kibicują, a nawet twierdzą, że od samego początku byli przekonani co do ich udanej, wspólnej przyszłości. Jak na razie para nie planuje wspólnego mieszkania. Oboje wciąż podróżują, jeżdżą do siebie, a czasem spotykają się także w Polsce. Myślicie, że kiedyś zapragną zamieszkać razem?