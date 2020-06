"365 dni" docenione przez amerykańskiego "Forbesa"! "Tego nie dokonał jeszcze żaden film na Netflixie"

"365 dni" to jedna z najbardziej wyczekiwanych i kontrowersyjnych premier, które odbyły się w 2020 roku w Polsce. Z powodu pandemii, już 1 kwietnia, pierwszy polski erotyk trafił do biblioteki Netflixa i szybko znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia. Zaledwie dwa miesiące później, zekranizowaną historię napisaną przez Blankę Lipińską, mogli zobaczyć użytkownicy Netflixa na całym świecie. Amerykański "Forbes" właśnie ogłosił, że "365 dni" dokonało czegoś, czego nie udało się, żadnej innej produkcji dostępnej na tej platformie! O co chodzi?

"365 dni" docenione przez amerykańskiego "Forbesa". Dlaczego?

Takiego sukcesu filmu nie spodziewała się nawet sama Blanka Lipińska. Po światowej premierze "365 dni" na Netflixie z dumą chwaliła się faktem, że jej film zajmuje pierwsze 3 pozycje w wielu krajach. Erotyczna historia Laury Biel i Massimo Torricelli znajdowała się w czołówce najchętniej oglądanych filmów w takich krajach jak: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Mauritius, Kanada, Izrael, Portugalia, Indie, Niemcy Turcja, Szwecja, Belgia, Czechy, Grecja, Rumunia czy nawet RPA.

Jednak filmy nie utrzymują się długo w czołówce tego zestawienia Netflixa. Wydawać by się mogło, że to był chwilowy sukces "365 dni" ale amerykański "Forbes" donosi, że erotyk wrócił na listę Top 10 i to aż dwa razy! Coś takiego nie miało miejsca w przypadku żadnej innej produkcji:

10 czerwca '365 dni' miało swój zaskakujący debiut na pierwszym miejscu na liście Top 10. Film spędził na tej pozycji cztery dni, aż nie odbyła się premiera filmu Spike'a Lee 'Da 5 bloods'. Ale tylko cztery dni po tym, 17 czerwca, '365 dni' odzyskało pierwsze miejsce - napisano na łamach "Forbesa"

To może świadczyć o tym, że użytkownicy Netflixa, jeszcze długo nie puszczą tej produkcji w zapomnienie, abstrahując już od faktu, czy przydał im do gustu czy nie. To się nazywa mocny debiut!

Film Blanki Lipińskiej doceniony przez amerykańskiego "Forbsa". "365 dni" zapisało się w historii Netflixa jako jedyny film, który wrócił do Top 10 najchętniej oglądanych filmów aż dwukrotnie.

Również popularność odtwórców głównych ról imponująco podskoczyła! Fimowego Massimo czyli Michele Morrone śledzi ponad 6,7 miliona osób na Instagramie! Filmowa Laura Biel czyli Anna Maria Sieklucka zgromadziła aż 1,9 milionową publiczność a to wszystko dzięki udziałowi w "365 dniach.