20 lat temu była gwiazdą "Ich Troje", dziś obchodzi 50. urodziny! Jak wygląda Magda Femme?

Michał Wiśniewski rozwodzi się z Dominiką Tajner Wiśniewską. To już czwarty rozwód w życiu lidera Ich Troje. O muzyku znów jest głośno, wszystko za sprawą kontrowersyjnych kulisów ich rozstania. Okazuje się, że Wiśniewski złożył papiery rozwodowe bez wiedzy żony, i to najpewniej już w tamtym roku. Córka Apoloniusza Tajnera jest zrozpaczona. Sprawę zaś komentują poprzednie żony gwiazdora - m.in. Magda Femme. Pierwsza żona komentuje rozwód Wiśniewskiego Magda i Michał byli parą w latach 1996-2001. Nie mieli dzieci. Choć niby rozstali się w zgodzie, po latach wybuchła między nimi wielka awantura i słowna, medialna przepychanka. W wywiadach nie szczędzili sobie przykrych słów. W jednym z nich Michał powiedział wprost, że żałuje ślubu z Femme: Raz wziąłem LSD w życiu i ożeniłem się z Magdą Femme. No k*rwa. Nie mogę, po prostu to mi nie służy. 5 lat mnie ten jeden tabletek kosztował. Skandal! Nie bierzcie tego! - wyjawił w rozmowie z Łukaszem Jakóbiakiem. Magda nie została mu dłużna: Myślałam że to koniec i każdy będzie żyć SWOIM życiem. Odpowiadam choć niechętnie, bo wiem że dając sobie wejść na głowę ten psychol będzie po niej skakał aż płyta się sprzeda... Kolejny raz osoba o której staram się zapomnieć za wszelką cenę próbuje przypomnieć o sobie (przez pryzmat mojej osoby) mediom i ludziom którzy mają dość już bajki o pięknym Michale. Tym razem Michał mówi o "narkotykach" i o tym, "że mi nie wybaczy?" ale czego ? tego że zaatakował moją córkę, czy tego, że SŁYSZAŁAM, że nie ma raka ? ("– Wyniki się potwierdziły. Zrobiliśmy dodatkowe badania i jest to niestety rak złośliwy – zdradza nam zmartwiona Dominika"). Więc zamiast znowu mnie obrażać powinien cieszyć się życiem, drugą szansą oraz podziękować za cudowne uzdrowienie, które nie zostawiło po sobie najmniejszego znaku. WIDAĆ że najlepszą firmą...