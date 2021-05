Totalna metamorfoza wokalisty "Ich Troje"! Fani nie mogli uwierzyć własnym oczom: "A kto to ten pan"?

Michał Wiśniewski zaskoczył swoich fanów, i to podwójnie. Kiedy lider "Ich Troje" poinformował w swoich mediach społecznościowych o wznowieniach koncertów, internauci nie kryli radości, a niektórzy dosłownie osłupieli. Wszystko przez plakat, który promował występy kultowego już zespołu. Kiedy fani go zobaczyli, nie byli w stanie rozpoznać, kto na nim jest, a niektórzy sądzili nawet, że "Ich Troje" zyskało nowego członka! Nic podobnego. Co więcej, to co widzimy na plakacie to wcale nie zasługa programów graficznych, a upływającego czasu. Jacek Łągwa dziś wygląda zupełnie inaczej.

Jak wygląda Jacek Łągwa z "Ich Troje"?

Choć "Ich Troje" powstało 26 lat temu, od 1995 roku zespół cieszy się niesłabnącą popularnością, a na koncertach słynnej grupy możemy zobaczyć całe pokolenia Polaków. Twórcy największych muzycznych przebojów przyciągają ogromną widownię, a Michał Wiśniewski właśnie zapowiedział, że "Ich Troje" ponownie wyrusza w trasę i w najbliższych miesiącach z pewnością odwiedzi dwa miasta.

Jednak kiedy lider zespołu opublikował na Instagramie plakat promujący wydarzenie, fani nie mieli pojęcia, kim jest mężczyzna stojący obok niego i Anny Świątczak!

A kto to ten Pan po prawej, nowy członek zespołu ? Nie poznaję tych ludzi. Ten pan po prawej to chyba Bartosz Węglarczyk - czytamy w komentarzach.

Od razu uspokajamy. W ostatnim czasie w "Ich Troje" nie doszło do żadnych roszad, a mężczyzna, który wzbudził takie zainteresowanie internautów, to nie kto inny jak Jacek Łągwa, który jest związany z zespołem od samych początków jego istnienia. Jak się okazuje, 51-letni wokalista przeszedł ogromną metamorfozę. Jacek Łągwa, którego fani zespołu zapamiętali jako szczupłego bruneta w okularach, zawsze krótko przystrzyżonego, dziś wygląda zupełnie inaczej. Muzyk nie tylko zapuścił włosy, ale również brodę, a w dodatku całkowicie zmienił styl ubioru. Choć zarówno Michał Wiśniewski, jak i Anna Świątczak są aktywni w mediach społecznościowych, tego samego nie można powiedzieć o trzecim członku zespołu. Jacek Łągwa, którego fani nie widzieli przez naprawdę duży czas, zaskoczył ich swoim nowym wizerunkiem. Poznajecie?

Kiedy Michał Wiśniewski opublikował na swoim Instagramie plakat promujący nadchodzące koncerty "Ich Troje", fani zespołu nie rozpoznali Jacka Łągwy! Muzyk bardzo się zmienił, a w garniturze, siwych włosach i brodzie w niczym nie przypomina chłopaka z okładek dawnych płyt.

Ponieważ muzyk rzadko udziela się w mediach społecznościowych, ci z fanów, który nie byli na ostatnich koncertach "Ich Troje" zupełnie nie byli świadomi jego ogromnej przemiany. Wszyscy wciąż pamiętają go z początków kariery zespołu.

JAN BIELECKI

Dziś Michał Łągwa ma 51 lat, a my musimy przyznać, że czas zdecydowanie działa na jego korzyść.