Dzień Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami, a zaraz za nim Zaduszki, które przypadają 2 listopada. O ile oczywiste jest, że 1 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy i wszystkie sklepy są zamknięte, o tyle wszyscy zastanawiają się, jak jest w przypadku 2 listopada 2018. Czy wtedy sklepy są otwarte?

2 listopada - czy sklepy są otwarte?

Jeśli też zastanawiasz się, czy 2 listopada sklepy są otwarte, to mamy dobrą wiadomość. Zaduszki nie są dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza, że 2 listopada sklepy są otwarte i bez problemu można zrobić zakupy. Wszystkie małe sklepy będą otwarte, dyskonty, jak również centra handlowe.

2 listopada sklepy są otwarte co rok. W tym wypadku nie zaszły zmiany od lat. Z kolei zakaz pracy w święta, takie jak Dzień Wszystkich Świętych, wszedł w życie 26 października 2007 roku. Od tego momentu handel w święta możne oznaczać grzywną od 1 tys. do 30 tys. złotych, jeśli za ladą będzie stać inna osoba niż właściciel, członek rodziny lub osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Czy 2 listopada jest wolny od szkoły?

To zależy od szkoły. Najczęściej jest jednak tak, że drugi listopada jest dniem wolnym do szkoły, jednak uczniowie muszą go odrabiać w późniejszym terminie, najczęściej w sobotę. W tej kwestii każda z placówek powinna ogłosić i poinformować rodziców o swoich planach.

2 listopada będzie można wybrać się do sklepów w centrach handlowych

Wszystkie sklepy będą otwarte 2 listopada

