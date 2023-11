Reklama

Od marca 2018 roku wprowadzono tzw. "niedziele bez handlu". Oznacza to, że niemal wszystkie sklepy w całej Polsce są wtedy zamknięte. Początkowo przysparzało to wielu problemów. Polacy, przyzwyczajeni do tego, że sklepy są otwarte 7 dni w tygodniu, zostawiali czasem na ostatnią chwilę zakupy, co okazywało się być zgubne. Sprzedawcy znaleźli jednak luki w prawie. Na przykład popularna sieć sklepów przykleiła na swoje drzwi informacje, że jest także placówką pocztową, co pozwala jej być otwartą również w niedziele z zakazem handlu.

Październik 2018: kiedy będą zamknięte sklepy?

Według obowiązujących przepisów niedziela handlowa wypada w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Rząd dąży do tego, aby w przyszłości każda niedziela była bez handlu. Sprawdźcie, kiedy w październiku NIE ZROBICIE zakupów:

7 października - niedziela handlowa

14 października - niedziela bez handlu

21 października - niedziela bez handlu

28 października - niedziela handlowa.

Jakie sklepy mogą być otwarte w niedzielę niehandlową?

W niedziele bez handlu otwarte są między innymi kioski, saloniki prasowe, piekarnie, cukiernie, lodziarnie, kwiaciarnie, apteki, stacje benzynowe, restauracje, kina, sklepy na dworcach, lotniskach i szpitalach, placówki pocztowe itp. Jeśli pozostali przedsiębiorcy nie dostosują się do zakazu handlu, mogą zapłacić karę sięgającą nawet 10 tys. zł! Chyba nie warto ryzykować...

