17 lat temu na listach przebojów na całym świecie oprócz wesołego "Dragostea Din Tei" zespołu O-Zone z Mołdawii (zobacz, jak wyglądają dziś członkowie grupy - tutaj) rządziła jeszcze jedna piosenka - rockowe, mroczne "In the shadows" zespołu The Rasmus z charyzmatycznym liderem na froncie, 24-letnim wówczas Laurim Johannesem Ylönen. Jak dziś wygląda wokalista? Zobaczcie!

Jak wygląda Lauri z The Rasmus?

Fiński zespół The Rasmus powstał w 1994 roku, jednak na swój największy, światowy sukces czekali aż 9 lat. W 2003 roku wydali album „Dead Letters”. Singiel promujący wydawnictwo, czyli właśnie „In the shadows” sprawił, że płyta stała się bestsellerem na całym świecie - sprzedała się w nakładzie ponad 2 mln egzemplarzy. Żaden inny utwór nie powtórzył już sukcesu "In the shadows". Grupa wciąż jednak jest aktywna i popularna w Skandynawii. W 2017 roku wydali album "Dark Matters", który zdobył 7. miejsce na fińskiej liście sprzedaży płyt.

Jak dziś wygląda lider grupy, Lauri Ylönen? W teledysku do "In the shadows" zadziwiał swoim mrocznym wizerunkiem. Chyba wszyscy pamiętają jego fryzurę, w którą miał włożone czarne nastroszone pióra!

Jak wygląda dziś? Przede wszystkim Lauri ma już 41 lat. Na Instagramie zadebiutował dwa lata i od tamtej pory jest bardzo aktywny. Oczywiście po nastroszonej fryzurze nie ma śladu, ale trzeba przyznać, że ma to coś!

Lauri ma dwóch synów z dwoma różnymi partnerkami. Bardzo chroni ich prywatność. Obecnie mieszka w USA.

Słuchaliście "In the shadows" 17 lat temu?