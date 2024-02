Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke są zawodowymi tancerzami od lat. Początkowo szkolili się i startowali na turniejach, następnie porzucili karierę zawodowych tancerzy i zostali trenerami młodszych par oraz dostali angaż w "Tańcu z Gwiazdami". Pomimo ich dużych osiągnięć tanecznych okazuje się, że nie mogli liczyć na wynagrodzenie za start w międzynarodowym turnieju tanecznym. Zobaczcie, co zdradzili nam Hania i Jacek!

Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke obecnie są trenerami tańca sportowego oraz tancerzami w "Tańcu z Gwiazdami". Wcześniej, gdy brali czynny udział w turniejach tańca nie mogli liczyć na żadne pieniądze za zdobycie Mistrzostwa Polski. Hania i Jacek zdradzili nam, jak wyglądają zarobki profesjonalnych tancerzy na turniejach tańca towarzyskiego. Okazuje się, że tancerze nie zarabiają na turniejach tańca, a w najlepszym przypadku federacja pokrywa koszty noclegu czy wyżywienia:

To się w ogóle nie opłaca(...) musisz być w pierwszej trójce. Jak pójdzie Ci źle to Ci nic nie zwracają(...) to jest tylko prestiż

- mówi Hania.