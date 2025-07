Sylwia Graff w rozmowie z Party.pl opowiedziała o swoim projekcie, na którym zyskała prawie dwa miliony. Jest dumna z tego, co udało jej się osiągnąć:

W jaki sposób?

Sylwia Graff to jedna z bohaterek reality show „Żony Miami”, emitowanego na antenie TVN7. Pochodzi z Gdańska, gdzie ukończyła studia prawnicze. Po sprzedaży swoich biznesów przeniosła się do Londynu, a następnie do Miami, gdzie zamieszkała z ówczesnym mężem. Obecnie prowadzi fundację wspierającą samotne matki, pomagając im w zdobyciu pracy i niezależności finansowej. Sylwia jest również mamą kilkuletniego syna, który jest dla niej najważniejszy. W programie „Żony Miami” Sylwia prezentowała swoje luksusowe życie, które obejmuje podróże prywatnym odrzutowcem, członkostwo w ekskluzywnym klubie Fisher Island oraz zamiłowanie do mody i drogich samochodów.

W rozmowie z Party.pl poruszyła kwestie swoich zarobków i opowiedziała o jednym z projektów, z którego udało jej się wygenerować zysk dwóch milionów. Sylwia Graff zajmowała się zmianą wnętrza w samolocie, co dało efekt podwyższenia jego wartości aż o dwa miliony.