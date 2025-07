Sylwia Graff, znana z programu "Żony Miami", nie przestaje wzbudzać emocji — tym razem za sprawą szczerej rozmowy z Party.pl, w której opowiedziała o swoich miesięcznych wydatkach i stylu życia. Podczas wizyty w Polsce celebrytka z rozmachem opisała swoją codzienność w Miami, podkreślając, że luksus to dla niej nie tylko kwestia prestiżu, ale codzienność, na którą ciężko zapracowała. Gdy padło pytanie o pieniądze, nie owijała w bawełnę – z pełnym luzem przyznała, ile potrafi wydać w ciągu miesiąca.

Reklama

Tyle zarabia Sylwia Graff z "Żon Miami"

Sylwia Graff to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek programu "Żony Miami", emitowanego na antenie TVN7. Pochodzi z Gdańska, gdzie ukończyła studia prawnicze i rozpoczęła karierę zawodową. Po sprzedaży swoich biznesów przeniosła się do Londynu, a następnie do Miami, gdzie zamieszkała z ówczesnym mężem. Obecnie prowadzi fundację wspierającą samotne matki, pomagając im w zdobyciu pracy i niezależności finansowej. Sylwia jest również mamą kilkuletniego syna, który jest dla niej najważniejszy.

W programie "Żony Miami" Sylwia prezentuje swoje luksusowe życie, które obejmuje podróże prywatnym odrzutowcem, członkostwo w ekskluzywnym klubie Fisher Island oraz zamiłowanie do mody i drogich samochodów. Ostatnio celebrytka postanowiła przyjechać do Polski i odwiedziła nasze studio Party.pl. W rozmowie z naszym dziennikarzem nie stroniła od kontrowersji i gdy padło pytanie o jej wydatki, nie wahała się przed odpowiedzią.

Ile wydaje? Zależy jaki miesiąc. W dolarach tak na luzaku to nie dużo wydaje, tak z 25 tysięcy miesięcznie wyznała Sylwia Graff.

A jak Sylwia Graff odpowiedziała na pytanie o swoje zarobki? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by się tego dowiedzieć.

Zobacz także:

Reklama