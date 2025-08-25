Weronika Sowa, czyli Wersow, i Karol Wiśniewski, znany jako Friz, są parą od wielu lat. Doczekali się córeczki Mai, a od pewnego czasu zapowiadali, że chcą się pobrać. Nikt jednak nie przypuszczał, że zrobią to w tajemnicy przed wszystkimi. Teraz głos ws. sekretnej ceremonii zabrał ich przyjaciel, członek grupy Genzie, Bartek Laskowski.

Bartek Laskowski wprost o ślubie Wersow i Friza

W połowie sierpnia 2025 roku Wersow i Friz poinformowali, że wzięli ślub! Ceremonia odbyła się wśród najbliższych osób, w trakcie ich dwumiesięcznej przerwy od mediów społecznościowych. Jak się jednak okazało, choć odsunęli się w cień, by w spokoju przeżyć tak prywatny moment, wszystko uwieczniono na kamerze, a materiał znajdzie się w filmie, który już niebawem trafi do kin! W sieci pojawił się już nawet zwiastun!

Nasz reporter zapytał o całe przedsięwzięcie przyjaciela pary, Bartka Laskowskiego, członka grupy Genzie. Jak mogliśmy się domyślać, nie mógł zdradzić zbyt wielu szczegółów, jednak z pełnym przekonaniem podkreślił, że Weronika i Karol w pełni zasłużyli na kilkutygodniową przerwę od Internetu, na którą się zdecydowali.

Oni zasłużyli na te dwa miesiące przerwy. Na to, żeby w końcu dopełnić ten związek. Oni są giga słodziakami, ja ich wspieram

Bartek Laskowski odniósł się również do samego filmu, który na ekrany kin trafi już 3 października. Co powiedział?

Wersow i Friz wzięli ślub, fot.Instagram/frizoluszek

