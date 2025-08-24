17. edycja "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat zbliża się wielkimi krokami. Zobaczymy w niej prawdziwą plejadę gwiazd, między innymi Tomasza Karolaka, Barbarę Bursztynowicz, Ewę Minge, Lanberry czy Maurycego Popiela. Dlaczego jednak do tej pory nie widzieliśmy w tym programie Piotra Kupichy? Zobaczcie, co odpowiedział przed naszą kamerą.

Piotr Kupicha o "Tańcu z gwiazdami"

Z Piotrem Kupichą mieliśmy okazję porozmawiać podczas festiwalu w Sopocie. Podczas naszej rozmowy była też obecna Julia Żugaj, która wcześniej towarzyszyła znanemu wokaliście również na scenie. Wówczas artysta wyznał nam, dlaczego jeszcze nie widzieliśmy go w "Tańcu z gwiazdami".

Nie byłem w ,,Tańcu z gwiazdami'', bo my cały czas od 20 lat mamy tak dużo obowiązków, że musiałbym się chyba po prostu jakby sklonować - wyznał przed naszą kamerą Piotr Kupicha

W tym momencie wtrąciła się Julia Żugaj! Co powiedziała w tym temacie? To trzeba po prostu usłyszeć. Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

Fot. Piotr Matusewicz/East News

