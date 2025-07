Występów Viki Gabor brakowało na ostatnich festiwalach i występach telewizyjnych. Dlaczego 18-letnia gwiazda nie pojawiała się na medialnych imprezach?

Viki Gabor zaliczyła wpadkę podczas Sylwestra 2023/2024, która była jej wypominana w sieci. Po tym czasie jej obecność w telewizji była znikoma. Czy było to spowodowane tym, co wydarzyło się podczas medialnego występu? Podpytaliśmy Viki o powody jej nieobecności:

Ten występ nie miał nic wspólnego z tym, że nie występowałam w telewizji. Dużo osób nie wie, jak to wyglądało z backstagu i dlaczego tak się stało, jak się stało.

18-letnia idolka nastolatek wyjaśniła, że jej nieobecność była tylko i wyłącznie jej decyzją:

Ten rok był bez Viki, bo tego nie czułam po prostu. Ja, żeby się na coś zgodzić, muszę mieć przestrzeń, żeby to zorganizować.

Jednocześnie wcale nie narzekała na nudę. Przed naszymi kamerami zdradziła, czym zajmowała się podczas tej przerwy: