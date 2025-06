Viki Gabor miała zaledwie 10 lat, kiedy wystąpiła w "The Voice Kids", gdzie dotarła aż do wielkiego finału. Jej kariera nabrała jednak tempa, kiedy w 2019 roku wygrała Eurowizję Junior. Młoda piosenkarka niemalże od początku swojej kariery musi mierzyć się z hejtem, znalazła jednak na to sposób. Nie każdy by tak potrafił.

Reklama

Tak Viki Gabor radzi sobie z hejtem

Viki Gabor chociaż ma przyjazne nastawienie do świata, to często musi mierzyć się z nieprzyjemnymi sytuacjami. Kilka lat temu w rozmowie z Plejadą, wyznała: " Cały czas jestem oceniana. I to nie tylko za muzykę, ale też za to, jak wyglądam i za moje romskie korzenie. To nie jest łatwe". Nastolatka niejednokrotnie była także ofiarą ataków. Jednak to nie wszystko. Viki Gabor oceniana jest także za swoje zachowanie oraz wygląd. Stara się jednak radzić sobie z hejtem we własny sposób:

Żeby nie było, że hejt jest śmieszny, ja mam taką dziwną manierę, że sobie przekręcam to na żarty, niektórych to jakoś bardziej dotyka, ale dam taką radę: obracajcie to w żart, bo można sobie taką bedę z tego lać... serio. Mega śmieszne

Wywiad z Viki Gabor dla Party.pl znajdziecie w wideo powyżej.

Zobacz także:

Reklama