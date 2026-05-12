Aksel od początku nie ukrywał, że Paulina szczególnie wpadła mu w oko. Między uczestnikami "Farmy" szybko pojawiła się sympatia, dlatego widzowie z ciekawością śledzili rozwój ich relacji także po zakończeniu programu. W rozmowie z nami zwycięzca show szczerze opowiedział o tym, co dziś łączy go z Pauliną.

Aksel z "Farmy" zaskoczył wyznaniem o Paulinie

Relacja Aksela i Pauliny była jednym z najgłośniejszych wątków 5. edycji programu "Farma". Między uczestnikami szybko pojawiła się wyraźna sympatia - Aksel nie ukrywał, że Paulina od razu zwróciła jego uwagę, a ich wspólne rozmowy i żarty wzbudzały duże emocje wśród widzów. Produkcja pokazała także ich romantyczną randkę na pomoście, podczas której uczestnik przygotował dla Pauliny wyjątkową kolację i wyznał, że bardzo zależy mu na rozwijaniu tej znajomości.

Choć wielu fanów liczyło na to, że po programie stworzą związek, po finale Aksel przyznał, że dziś łączy ich przede wszystkim koleżeńska relacja.

Z Paulinką mam relacje koleżeńskie, nie jesteśmy razem w związku. To jest dla mnie fajna osoba, naprawdę ją lubię jako koleżankę i my się bardzo dobrze dogadujemy z Paulinką ale po prostu zdecydowaliśmy, że jesteśmy jeszcze za młodzi na takie bajery wyznał przed naszą kamerą.

Nagle Aksel zaskoczył wyznaniem na temat Pauliny.

Paulina to jest idealna kobieta. Może ona tam mówi, że nie umie gotować ale na pewno by sobie dała radę, na pewno mężowi ugotowałaby dobry obiadek mówił o swojej programowej koleżance.

W dalszej części rozmowy Aksel opowiedział, jakie siostry Krawczyńskie były poza kamerami. Zwycięzca show ujawnił prawdę o siostrach Krawczyńskich. Zapraszamy do zapoznania się z całością materiału wideo.

Zobacz także: