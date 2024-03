Wyszło, co naprawdę myśli Kevin o udziale Roxie w "TzG". Mamy komentarz wokalistki

Roksana Węgiel porwała widownię w sensualnym quickstepie u boku Michała Kassina, a co na to jej ukochany? Wiemy, jakie ma podejście do udziału Roxie w "Tańcu z Gwiazdami"!