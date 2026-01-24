Udział Natalii i Oli w "Gogglebox. Przed telewizorem" okazał się strzałem w dziesiątkę. Choć nie jest jasne, czy taki duet ma szansę zagościć na stałe, widzowie nie zostawili cienia wątpliwości, że mają ochotę na więcej. W udzielonym naszej reporterce wywiadzie Natalia zdecydowała się ujawnić kilka smaczków na temat produkcji. Czy format jest reżyserowany?

Na jaw wyszła cała prawda o "Gogglebox"

Program "Gogglebox. Przed telewizorem" zagościł na antenie TTV we wrześniu 2014 roku. Od tamtej pory skład uczestników zmieniał się kilkukrotnie, choć są twarze, które na kanapie zasiadają niezmiennie od samego początku. Stacja coraz chętniej zaprasza do pojedynczych odcinków gości specjalnych, jak chociażby Kamila i Joasię ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" czy Natalię i Olę z 11. edycji "Hotelu Paradise".

W rozmowie z naszą reporterką Natalia przyznała, że od dawna marzyła o udziale w "Gogglebox. Przed telewizorem", dlatego, gdy pojawiła się taka szansa, nie zastanawiała się ani chwili.

Kontaktowali się z nami z TTV i powiedzieli, że gdy oglądali mnie i Olę, no to od razu wiedzieli, że chcą nas zaprosić. (...) Nikt inny, tylko Ola i ja. (...) To jest szansa taka fajna, bo ja już lata temu mówiłam, że ja będę w ''Gogglebox''. Ja sobie to wymanifestowałam, jak Boga kocham.

Natalia zdradziła również nieco więcej zza kulis formatu. Widzowie od lat zastanawiają się, czy program jest reżyserowany, a odcinki są nagrywane w specjalnie zbudowanym studiu.

Są kamery montowane. Mamy wpuszczone na ekranie odcinki jakichś różnych programów. I my mamy w tym momencie po prostu usiąść i zacząć komentować tak, jak byśmy były same w domu i nikogo wokół

A czy widzowie zobaczą jeszcze Natalię i Olę w hicie TTV? Zobacz, co powiedziała.

