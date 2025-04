Występ Justyny Steczkowskiej na Eurowizji 2025. O jednym szczególe zdecyduje na koniec

Justyna Steczkowska przed naszą kamerą zdradziła kulisy przygotowań do Eurowizji 2025. To, co nam zdradziła to jedna ze składowych, które będą miały wpływ na to, jak ostatecznie będzie wyglądał jej występ na eurowizyjnej scenie. Decyzja jeszcze nie została podjęta, ale artystka nie kryje ekscytacji.