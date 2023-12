Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po emisji finału potwierdzili, że wciąż kontynuują swoje małżeństwo i są ze sobą bardzo szczęśliwi. Ich radość udziela się również ekspertkom, ponieważ równie mocno zależało im na tym, aby eksperyment zakończył się sukcesem. Jak relację Kornelii i Marka podsumowała Hanna Kąkol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Marek i Kornelia odnaleźli miłość w 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Internauci są zachwyceni ich uczuciem, chociaż sami zainteresowani prawie nie udzielają się w mediach społecznościowych. Wolą pielęgnować swoje małżeństwo z dala od ciekawskich spojrzeń. Ich szczęściem cieszą się również ekspertki ślubnego show:

To była miłość praktycznie od pierwszego wejrzenia. To była też bardzo duża dojrzałość z jednej i z drugiej strony. I Marek i Kornelia podeszli do tej relacji, związku w bardzo dojrzały sposób

- powiedziała Hanna Kąkol, ekspertka Ślubu od pierwszego wejrzenia w rozmowie z Party.pl